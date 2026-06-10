騎機車雨天神器！網點名「高筒鞋套」：小腿以下很乾爽
近日受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，有網友討論雨天騎車穿著高筒鞋套，沒想到防水效果驚人，「小腿以下整個是乾爽」，貼文曝光後，隨即掀起熱議。
網友在Threads發文表示，下雨天買了一個鞋套，原本想說應該沒什麼用，沒想到防水效果讓她驚呼：「結果超級厲害，騎機車完全沒濕，小腿以下整個是乾爽的」，她也提到自己直接踩進積水裡也沒事，認為花150元很值得。
貼文曝光後，立刻引發大批網友們熱議，「鞋套真的機車族必買！濕鞋子的機率幾乎剩10%」、「我也有買 這個超好用 前年台南淹水 直接踩進水裡也沒問題」、「鞋套很好用真的不會濕，建議買上面緊一點能貼住腳的，然後小心滑倒，騎車停下來絕對不要踩在白線上會滑哦」。
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