騎無牌古董機車還配槍 遭疑「假警察」？ 警：移肇事車

南投縣的地方 臉書 社團，有網友PO文，24日晚間在草屯鎮中興 路 上停等紅燈時，發現一名警察，腰間配槍，騎著一輛沒有掛車牌的古董機車，而且安全帽也沒扣上扣環，質疑是有人假冒警察，要大家小心，對此草屯警分局澄清表示，這名員警當時是在移置保管發生車禍的機車，因為機車沒有車牌，安全帽扣環也損壞，無法扣上，引起民眾誤會。

穿著警察制服腰間還配戴槍枝，一名男子騎著古董老車等紅燈，不過仔細一看，車子沒有懸掛車牌，頭上的安全帽也沒扣好，拍下照片的地點就在南投草屯，照片引發在地網友熱議，擔心會不會是「假警察」或危險份子。

不過民眾別擔心，警方出面澄清，騎車的確實是執勤員警，原來當天員警正在處理一起交通事故，事故機車沒有懸掛車牌，警方依法進行查扣，因為考量當時是交通尖峰時段，如果實施拖吊作業會影響交通，經過車主同意，才由員警將機車騎回到派出所，安全帽也是跟車主借的，因為尺寸不符加上扣環損壞，無法扣上。

南投縣警草屯分局草屯派出所副所長陳俊奇說：「機車擦撞交通事故，其中一部機車，因無懸掛號牌，依法須開罰，並將車輛移置保管，對執行安全，本分局將列為案例檢討改進。」

員警為了執行公務騎乘無牌車輛，有民眾認為無牌上路也算違規，但也有人力挺認為警察辛苦了，一張照片引起民眾誤會，警方也說會記取這次經驗檢討改進。

