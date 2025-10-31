騎爆改車見警狂逃！ 18歲男慘吞43張罰單 金額逾8萬

一名男大學生因騎乘改裝機車拒絕警方盤查，一路違規危險駕駛，被開了43張罰單。（圖／TVBS）

高雄一名18歲男大生清晨騎著他大爆改的機車要去東港，結果半路遇到員警盤查，他心虛拒檢狂飆，沿路違規，事後他收到43張罰單，還上網討拍，結果網友不買單還反酸他，最後討拍失敗只好默默刪文。

一名男大學生因騎乘改裝機車拒絕警方盤查，一路違規危險駕駛，被開了43張罰單。（圖／TVBS）

事件發生於27日清晨5點多，這名鄭姓男子原本打算騎車前往東港，卻在高雄大寮的光明路被警方發現他的機車有改裝情形。當時他正停等紅燈，巡邏警察注意到他的排氣管有改裝痕跡，上前準備攔查。然而，該男子見狀立即拒檢逃逸，甚至在下一個路口直接闖紅燈右轉，壓過槽化線繼續高速行駛。警方一路尾隨他到鳳屏一路，總共追了約15公里的路程。

該男子在社群平台發文，網友們不但不同情，反而指責他的行為，最終刪除了貼文。（圖／翻攝Threads）

大寮派出所長陳俊浤表示，目前已通知18歲鄭姓男子到案，並針對其拒檢攔停、危險駕駛、改裝車體及闖紅燈等各項交通違規依法舉發。這輛被扣押的機車可謂「大爆改」，不僅排氣管經過改裝，連基本的安全設備後照鏡也被拆除。

這輛被扣押的機車可謂「大爆改」，車身已多處改裝。（圖／TVBS）

為了逃避警方盤查，這名男大學生反而面臨更嚴重的後果。他的違規行為包括闖紅燈、紅燈右轉逆向行駛、未打方向燈、危險駕駛、拒絕警方檢查以及非法改裝車輛，累計被開立43張罰單，總罰款金額高達80400元，幾乎可以再購買一台新機車。事後，該男子在社群平台發文，提到「去個東港接著就去警局，被開了43張罰單，車子也被扣了」，希望尋求同情。然而，網友們非但不同情，反而紛紛指責他的行為，使他最終刪除了貼文。

