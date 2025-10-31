騎爆改車見警狂逃！ 18歲男慘吞43張罰單 金額逾8萬
高雄一名18歲男大生清晨騎著他大爆改的機車要去東港，結果半路遇到員警盤查，他心虛拒檢狂飆，沿路違規，事後他收到43張罰單，還上網討拍，結果網友不買單還反酸他，最後討拍失敗只好默默刪文。
事件發生於27日清晨5點多，這名鄭姓男子原本打算騎車前往東港，卻在高雄大寮的光明路被警方發現他的機車有改裝情形。當時他正停等紅燈，巡邏警察注意到他的排氣管有改裝痕跡，上前準備攔查。然而，該男子見狀立即拒檢逃逸，甚至在下一個路口直接闖紅燈右轉，壓過槽化線繼續高速行駛。警方一路尾隨他到鳳屏一路，總共追了約15公里的路程。
大寮派出所長陳俊浤表示，目前已通知18歲鄭姓男子到案，並針對其拒檢攔停、危險駕駛、改裝車體及闖紅燈等各項交通違規依法舉發。這輛被扣押的機車可謂「大爆改」，不僅排氣管經過改裝，連基本的安全設備後照鏡也被拆除。
為了逃避警方盤查，這名男大學生反而面臨更嚴重的後果。他的違規行為包括闖紅燈、紅燈右轉逆向行駛、未打方向燈、危險駕駛、拒絕警方檢查以及非法改裝車輛，累計被開立43張罰單，總罰款金額高達80400元，幾乎可以再購買一台新機車。事後，該男子在社群平台發文，提到「去個東港接著就去警局，被開了43張罰單，車子也被扣了」，希望尋求同情。然而，網友們非但不同情，反而紛紛指責他的行為，使他最終刪除了貼文。
更多 TVBS 報導
「牽」YouBike闖紅燈拒檢落跑！ 男遭警攔辯義交指引
遭攔查緊張顫抖 丟喪屍煙彈失敗還推警
驚險！男載客拒檢飛車逃 狂飆6分鐘失控撞爛
闖紅燈還朝員警吐口水！男辯「鼻竇炎」需吐才能呼吸 下場慘
其他人也在看
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 21 小時前
外送點到「隔夜飯」？客嗆別做了 小吃店老闆怒砍
台中市 / 綜合報導 台中沙鹿1間小吃店，今年7月發生驚悚砍人案，1名男子叫外送餐點，疑似不滿羹飯搭配的白飯是隔夜飯，到店內咆哮，甚至嗆小吃店老闆「別做了！」，老闆竟然一氣之下，拿開山刀砍人，被依殺人未遂起訴，台中地方法院近日開庭，老闆認罪，但認為是男子恐嚇在先，才氣不過動手，沒有致人於死的意圖。檢警還查出，小吃店老闆過去因為妨害秩序等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到衝動下又犯下砍人事件。 監視器畫面拍下，白衣男子怒氣沖沖進到店裡，手上還拿著長長的利器，對著黑衣男子揮砍，黑衣男子趕快向左邊閃去，白衣男子又砍了一刀，另外一名女子趕快衝上前，攔下白衣男子。驚悚砍人事件發生在今年7月，台中沙鹿1間小吃店，白衣男子這麼氣，因為黑衣男子不接受道歉，還到店裡叫囂。林姓顧客說：「如果是這樣，你們不要做了啦。」檢警調查，白衣男子是小吃店黃姓老闆，黑衣男子是林姓顧客，他用外送平台點餐，質疑羹飯搭配的白飯是「隔夜飯」，口感吃起來半生半熟，回到店裡找老闆理論被砍傷，造成右手臂骨折，右上臂撕裂傷等，老闆被依殺人未遂起訴。黃姓老闆說：「我打電話先跟他道歉，但是他說叫我現在要馬上過去，口氣很差，就是因為這樣我才不爽，做那麼多天了，客人只有他，這樣反應。」台中地方法院29日開庭，老闆認罪，但他說因為顧客先恐嚇他，氣不過才會砍人，但沒有殺人意圖，希望法官從輕量刑。附近攤販說：「老闆娘很客氣，之後就沒開了。」實際回到小吃店，已經沒有營業，附近店家說，遇到老闆娘都很客氣，檢警查出，黃姓老闆先前因為妨害秩序、組織等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到又衝動發生砍人事件。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前
接"送貨訂單"遭逮! 多元計程車運將怒控警亂抓人
南部中心／陳姵妡、劉安晉、洪明生 高雄屏東報導高雄一名開多元計程車的王先生，接到一筆訂單，是到屏東取貨，將包裹送往台北，沒想到一拿到貨就被埋伏多時的警方逮捕，還被戴上手銬腳鐐，王先生控訴警方亂抓人。而警方回應，因王先生符合詐欺車手特徵才出手抓人，一切都是依法執行。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）黑衣男開白車，前來取貨，一名老先生將包裹交付給他後，忽然一台黑色轎車竄出，卡在白車前方，警方上前就將黑衣男帶走。當事者王先生：「下車跟我說，你被逮捕了你不要講了，大家講可能是在做釣魚的動作，我可能就是那個被他釣到的魚，後來我拿到那包東西，他一直問我說知不知這包東西是什麼，我跟他說我不知道。」王先生平時開多元計程車，會接送貨到外地的訂單，這次他先到屏東取貨，再送往台北，車費一共是五千多元，沒想到才剛拿到貨就被埋伏的警方逮捕，一頭霧水下被送往警局，後來做完筆錄後，竟被戴上手銬腳鐐移送地檢署，讓王先生又冤又氣，控訴警方亂抓人。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）當事者王先生：「就感覺我好像是重大槍擊要犯一樣，為什麼要上腳鐐跟手銬很過分啊，就是完全沒有不給我解釋的機會，連我手機都收走也不讓我打電話，直接拍一個犯人三照，而且我好像受什麼侮辱，還要被拍這種東西，還確認我是罪犯一樣。」屏東分局偵查隊副隊長王登永：「因為該男子完全符合，詐欺取款車手的特徵及態樣，我們警方依刑事訴訟法第88條，現行犯逮捕男子，必須用上手銬以防脫逃。」警方拆開可疑包裹，裡面並非茶葉，而是被害人的是五萬元，原來這名被害人，在網路上購買沉香手環，第一個還沒收到，就急著拿錢買第二個，家人感覺不對勁報警，才導致來取貨的王駕駛，被當成車手。屏東分局偵查隊副隊長王登永：「移送之後，檢察官已經無保請回，表示說多元化司機，提出的相關證據顯示說，似乎是被利用的不知情第三者。」王男經過訊問後無保請回，但他從被抓到釋放，被控制了12個小時的行動，讓他相當氣憤，儘管警方表示過程都依法執行，但王先生打算到警政署檢舉，針對抓錯人的狀況，提出告訴。原文出處：接「送貨訂單」遭逮！ 高雄多元計程車運將怒控警亂抓人 更多民視新聞報導財部：普發現金13歲以上未成年 3種管道可領婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶民視影音 ・ 17 小時前
蝦皮無人店被盯上! 離譜竊賊偷搬大型繳費機
生活中心／李世宸、莊柏驊、黃兆康 新竹-新北報導怎麼會有人偷走整台蝦皮繳費機？新竹縣就發生這樣的離譜竊案，竊賊將無人店面的整台蝦皮智取機都偷走，更一路偷車，將機器載往8公里外的新豐海邊破壞後，將裡頭現金拿走，警方靠監視器抽絲剝間，最後還是將兩名嫌犯逮捕到案！頭戴安全帽兩名男子滿頭大汗，把大型蝦皮繳費機推上小貨車，機器還一度滑落。「竊賊。」繳費機重達百公斤，施力角度也不好搬，兩人吃力地推，但也越看越不像蝦皮員工，原來根本是竊賊，趁深夜偷走機台，民眾直呼太離譜了。民眾：「這件事情當然很誇張真的是，因為他怎麼搬才厲害，現在有加了那個鎖啊，對啊所以應該是都有在防啊，把整個機台拿走，好像也是滿誇張的。」蝦皮大型繳費機遭竊，警方起出做案工具。（圖／警方提供）民視記者李世宸：「無人店自動化管理，讓很多用戶都覺得方便，但這空間也讓犯嫌，有了可趁之機。」蝦皮8月間，共有兩間店陸續遭竊，分別是新豐泰安店、湖口仁愛店，，連轄區新湖分局都形容，這是全台首例蝦皮智取機竊案，警方調閱監視器，鎖定49歲馬姓男子以及45歲歐姓男子，他們一路偷車逃逸，包括偷東西的小貨車和逃逸車輛都是偷來的，最後發現機台竟被丟棄在八公里外的新豐海邊，兩人也雙雙落網。蝦皮大型繳費機就這樣被敲開破壞，遺棄在新竹海邊，警方循線起出，成為犯案鐵證。（圖／警方提供）新竹縣新湖分局副分局長林瑞枋：「拘提馬嫌及歐嫌兩人到案，查扣作案工具一批，及毒品等證物，全案依違反刑法加重竊盜罪，及毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。」警方陸續起出做案工具，大膽手法讓員警也直搖頭，感嘆為了偷錢，還得大費周章、把整台機器都每搬走！原文出處：這也偷！ 2賊搬走「蝦皮百公斤繳費機」 一路偷車逃 更多民視新聞報導「北教大王力宏」爆偷吃劈腿12女！校方回應了恐成生化武器！吳思瑤驚曝「淘寶肉可躲避入關防線」 籲政府推禁令中國電商肉製品竟能直接輸台？郵務員人心惶惶 中華郵政回應了民視影音 ・ 1 天前
北投知名社區有"惡鄰" ! 砸門又製造噪音
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導台北市北投某知名社區，一名林姓男子被控訴，半夜放音樂擾鄰，鄰居受不了報警處理，男子心生不滿，竟拿鐵棒砸毀鄰居大門。其實，他早就是社區頭痛人物，鄰居忍無可忍，希望相關單位和管委會能協助處理。披頭散髮的男子，在走廊上大吼大叫，手上還拿著鐵棒，對著鄰居大門，一頓猛砸。警消人員到場後，只見他情緒還是相當激動，當場被壓制在地。民視記者莊立誠﹔「當時這名男子，半夜不睡覺，跑去敲擊鄰居的家門，讓他們實在不堪其擾。」鄰居表示，跟我同一棟，每次都被他嚇到，沒辦法因為我們都聽到聲音，他有時候在一樓，不知道敲什麼東西，很大聲不知道是跟誰吵架，聲音太大了我們都嚇死了。還有人說，管委會曾經幾個月前，有討論過這問題，但是因為惡鄰居法，跟那個法規，好像沒辦法說，直接叫他強制遷移。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）事發就在台北市北投區，一名41歲的林姓男子，1年前搬進靠近磺溪的知名社區後，經常大聲播放音樂，鄰居報警後，沒想到這名男子的行為，更是變本加厲。今年6月，林姓男子情緒失控，他懷疑是隔壁鄰居報警，竟持鐵棒瘋狂敲打鄰居住家大門，甚至將門鎖砸毀，嚴重影響社區安寧。北投警分局永明派出所巡佐李俊達表示，接獲民眾報案，指稱遭隔壁鄰居，持不明器械敲擊毀損住家大門，本分局獲報後，立即派員至現場處理，另所涉毀損恐嚇等刑案部分，業以函送士林地檢署偵辦。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）男子的行為，讓鄰居們心生畏懼，警方後續依毀損、恐嚇等罪嫌，將他移送法辦。原文出處：北投知名社區有「惡鄰」！ 砸門又製造噪音 更多民視新聞報導台中沙鹿住宅大火8人送醫 延燒隔壁棟6人一度受困連假「猛被開4張違停」超過一咪咪就出局！慘烈罰單地獄路段曝光又砸！ 蒙面雙煞暗夜砸車 車主氣炸:第四次了民視影音 ・ 1 天前
大麻軟糖藏行李闖關！男子遭X光機揭穿 雙手上銬被逮
桃園機場再傳旅客闖關攜帶大麻軟糖入境！從美返台的男子將大麻軟糖藏於行李中，企圖偷渡毒品，被海關人員識破，當場依現行犯逮捕上銬。面對鐵證如山的化驗結果，該男子啞口無言。海巡署副隊長何烜丞表示，近期因應「非洲豬瘟」疫情，海關嚴加查緝下，藏匿行李中的違禁品無所遁形。我國去年查獲大麻高達「2493公斤」，實際吸食人口恐怕還有更多的黑數存在！TVBS新聞網 ・ 21 小時前
外籍貨輪走私冷凍肉.私菸 海巡獲報外海攔截
南部中心／綜合報導防堵非洲豬瘟疫情擴大，全台大作戰中！卻有一艘外籍雜貨輪載著整船的「冷凍肉品」準備進入高雄港，保三總隊、海巡署接獲線報後，在高雄西南方外海攔截成功，清點後共有133公噸來源不明的冷凍肉品，107萬包走私香菸，船上7人也被當場逮捕。外籍貨輪走私冷凍肉.私菸 海巡獲報外海攔截（圖／保三總隊刑警大隊提供）一箱箱物品從倉庫內被搬出，外頭還有刑警全程監控，就因為這都是從一艘外籍雜貨輪上被攔下的走私品。保三總隊刑警大隊大隊長張伊君表示本總隊近日接獲情資表示，將由外籍貨輪與我國海域進行不法走私行為，於10月24日清晨，在高雄港西南方的海域查獲該艘貨輪。警方和海巡人員將輪船帶返高雄港清點船上違禁物，共查獲5只貨櫃裝運133公噸冷凍肉類，包括豬、牛、雞肉，其中4櫃已經發臭。偵辦單位逮捕雜貨輪上的6名印尼籍船長和船員及1名王姓台灣籍男子。據查，這艘船9月間疑由馬來西亞海域航向台灣，由王姓男子涉嫌負責引導來台走私卸貨，但沒有任何報關及申請入港資料，肉品也來源不明，船上7人被依違反菸酒管理法及動物傳染病防制條例等罪嫌移送雄檢偵辦。外籍貨輪走私冷凍肉.私菸 海巡獲報外海攔截（圖／保三總隊刑警大隊提供）出動緝毒犬到場，發現不得了，裡頭竟然有大量來源不明的冷凍肉品，在台灣防堵非洲豬瘟擴散的非常時期，更是不能大意。保三總隊刑警大隊大隊長張伊君說，經登檢後發現該艘貨輪上，有大量的肉品以及香煙等，於是將該船以及人員帶回調查，經調查後發現該船上，總共有133噸的冷凍肉品，以及107萬包的香煙，市值逾4000萬元，肉品則有雞肉、豬肉、牛肉等等。消毒人員全副武裝登船，進行消毒作業，好在這回成功攔截133噸「不明肉品」，如果被成功闖關流入市面，後果恐怕難以想像。原文出處：非洲豬瘟非常時期！ 外籍貨輪走私133噸肉品外海攔截 更多民視新聞報導WOAH收到台灣非洲豬瘟疫情通報 說明恢復無疫條件不關心非洲豬瘟？台中市總機語音竟談購物節 議員砲轟盧秀燕防堵非洲豬瘟疫情！豬隻禁運宰令延長 巧之味、賣麵炎仔等名店暫停營業民視影音 ・ 23 小時前
淡海輕軌駕駛遭襲 暗夜雷射筆「綠光」射眼｜#鏡新聞
新北市淡海輕軌，2個月內3起有人用雷射筆，瞄準輕軌駕駛室，警方經過比對後，循線逮到一名58歲的蔡姓男子，他聲稱只是用雷射筆照射只是好玩。警方進一步搜索後，發現這男的的家裡，有海洛因，而他的王姓女友也在場，同樣也被帶回偵辦。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
沒看錯！「海巡署查緝隊」桃機截獲大麻軟糖 運毒男下場曝光
海巡署偵防分署桃園查緝隊今年5月間接獲線報，獲悉曾姓男子涉嫌在美國購買含有第二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分的軟糖，將搭乘機返台，即會同桃園警分局、關務署台北關於當月21日在桃園國際機場攔截，果然從曾嫌入境時攜帶的行李內，查獲1包含有二級毒品成分的大麻軟糖，偵訊後送辦，桃園地檢署近日偵結將曾男依運自由時報 ・ 22 小時前
酒駕害2命！ 通緝犯逃美8年終落網 遭押解返台
台北市 / 綜合報導 45歲蔡姓通緝犯，潛逃美國8年後落網，29日返台，這名通緝犯，2016年因與未成年少女進行性交易遭到判刑6個月，2017年更因為酒駕，造成2死11傷重大車禍，這也是他第四度酒駕，同年舉家潛逃美國洛杉磯遭到通緝，刑事局持續會同美國國安單位，終於在今年2月成功逮人，並由美國執法行動遣返局人員押解返台。 三名刑警圍繞在男子身邊，清脆的喀擦聲隨後響起，雙手直接被手銬牢牢銬住，刑警說：「簡單的講我們今天，你過去的行動我們會去做個確認。」一下飛機命運就已經註定，刑警滔滔不決向男子解釋流程，他是涉嫌與未成年少女性交易遭判刑，8年前還酒駕撞死2個人的蔡姓嫌犯，車禍現場一片狼藉，機車碎片散落滿地。2017年3月6日晚間，蔡姓嫌犯酒駕失控衝撞停等區，造成騎機車的一對夫妻死亡，這已經是他第四度酒駕，還遭吊銷駕照一年但他卻再度闖禍，而他其實前科累累，2016年4月他與未成年少女，進行性交易被警方逮到遭判刑6個月，2017年3月他酒駕造成2死11傷，事後卻辯稱煞車失靈不願意負責，同年9月就舉家逃往美國洛杉磯，2018年因屢傳不到遭發布通緝，今年2月3日刑事局與美方，成功在嫌犯位於洛杉磯的住家逮到人，並在10月29日遣返回台，要這逃亡長達8年的通緝犯好好面對司法。據了解蔡姓犯嫌，在當地餐廳打黑工維生，但因為家境良好生活水平其實不差，甚至能夠住高級社區開名車，直到今年川普移民大執法才遭逮，後續甚至找了當地律師聲請政治庇護，想躲過返台。刑事局國際科科長李昆達說：「在今年2月的時候，順利地跟美國的這些執法單位，在洛杉磯逮捕了這個蔡姓犯嫌，那也在昨天(29)的這個晚上，由美方執法人員押解來台，來面對我們台灣的這些司法。」逃亡美國8年最終還是逃不掉，返台面對刑責命運，準備好好面對司法審判。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前
槍毒案外案！「網紅律師」涉洩密 遭起訴求重刑
台北市 / 綜合報導 北聯幫跨境走私槍枝毒品，檢警偵辦過程中，發現俞姓主嫌委任的丁姓律師涉嫌洩密，不但洩露檢警偵辦進度，利用律見傳達集團指示，讓檢警撲空，更試圖為同案另一名張姓嫌犯辯護，遭到檢警識破。根據週刊報導， 丁姓律師 被爆料，幾乎可以說是北聯幫的御用律師！士林地檢日前依洩密罪起訴這名丁姓律師，並建請法院從重量刑。丁姓律師說：「所以回到官商勾結這句話，你只要看戲劇上面有演過的，代表都有可能性，不代表不存在。」談起官商勾結講得頭頭是道，曾受邀登上知名網紅「勾惡」節目，他就是涉及洩密給北聯幫的丁姓律師，士林地檢日前依洩密罪起訴，建請法院從重量刑，不過他除了擔任俞姓主嫌的辯護律師，還試圖為同案另一名張姓嫌犯辯護，遭到檢警戳穿。非本案律師查克律師說：「你不能有利害衝突，然後你擔任了這一個共同被告的委任律師之後，你不要有洩密的動作，我自己覺得啦，很大的可能，就是他希望這個律師，可以帶點話進去，然後帶點話出來。」丁姓律師說：「諮詢到可以的時候，他還問說，啊律師你什麼時候還會再來。」畢竟原則上並無規定，律師在同一案，只能為一名嫌疑人辯護，但過去就有律師，會利用這一點鑽漏洞。非本案律師查克律師說：「甚至是過往也有發生過，就是因為律師是誰委任的，是集團委任的，集團就會希望說偵查的方向是怎麼樣，有沒有把上游供出來，有沒有把老闆供出來等等，所以他等於是派這個律師去達到一個，除了傳話，除了帶話，還有一個監視的一個角色。」Gambler《過氣》歌詞說：「浪子回頭，金不換，恁爸就是吸毒犯，國家認證二級毒品人口，經過臨檢站。」把親身經歷寫進歌詞，台灣饒舌歌手Gambler楊智翔，在今年4月遭到檢警搜索，還因為涉嫌販毒滅證，遭新北地院羈押禁見。他的辯護律師同樣是丁姓律師，現在週刊報導，爆料丁姓律師根本是北聯幫的御用律師，如今涉嫌洩漏偵查祕密被起訴，事務所表示不願回應，但過去塑造的律師正面形象，恐怕已經大受打擊，不過截稿前致電，丁姓律師事務所回覆不方便回應。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
雲林地檢署莊珂惠檢察官榮獲「金環獎」 政院長卓榮泰親頒 表彰打擊環保犯罪傑出貢獻
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】行政院環境部29日舉辦「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及 […]觀傳媒 ・ 18 小時前
「持菜刀」闖銀行! 南投婦大鬧稱:存款少4000
中部中心／張家維 南投報導南投埔里鎮，今天（30日）下午一點多，一名婦人竟然持刀闖入銀行，自稱因為與行員有存款糾紛，怒氣沖沖拿著菜刀，現場情況一度危急，所幸警方趕到，即時將人勸導再制伏，沒有造成傷害。婦人邊說邊揮動右手上的菜刀，情緒激動，憤恨不平地說著，她的銀行存款短少4000元，要銀行給個交代。婦人:「我錢都不見了，要我死就死給你看，我那天叫我媳婦來存錢，我存4000元，他(行員)的電腦壞掉，沒辦法入帳，存簿拿回去，我看的時候是用筆寫的，我問我媳婦為什麼是用筆寫的，他們(銀行)卻說我們偽造文書。」婦「持菜刀」闖銀行 稱存款少４千 警勸不聽遭法辦 (圖/翻攝畫面)30日下午1點多，婦人拿著包包裝著菜刀，跑到埔里鎮一家銀行內嗆聲，嚇壞行員和現場民眾，警方獲報到場，婦人越說越激動，要銀行還她4000元，員警圍著她警戒。婦這次「持菜刀」闖銀行 稱存款少４千 也曾到銀行理論過 (圖/翻攝畫面)警方初步調查，婦人因2年前存款金額與行員有爭議，遲遲得不到滿意答案，三不五時偶爾就到銀行理論，這次居然帶菜刀闖銀行，被警方制伏帶回偵訊。南投婦持菜刀大鬧銀行 稱存款少4000元 遭警制伏法辦 (圖/民視新聞)《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：南投婦「持菜刀」闖銀行 稱存款少４千大鬧遭警制伏 更多民視新聞報導苗栗街頭民眾衝突! 疑勸違停惹怒騎士亮刀欠錢最大?不滿遭討8萬砍好友 遭逮還起獲毒品台中大雅移工命案 持刀砍死同鄉越籍男聲押禁見民視影音 ・ 17 小時前
中山隧道「長髮女鬼」抓到了！ 女為「萬聖節」取景
先前有民眾騎車經過基隆中山隧道時，發現一位長髮女子在遊蕩，讓他嚇壞了，不只自摔受傷，還整晚睡不著！ 警方主動調查，已經找到在路邊嚇人的嫌犯，23歲女子一行3人表示，是為了萬聖節拍片取景，警方依法開罰。 #中山隧道#長髮女鬼#萬聖節#取景東森新聞影音 ・ 18 小時前
嬤報警孫女婿上門堵人 警拔槍遭嗆:有牌流氓
南部中心／劉安晉、劉尹淳 高雄市報導高雄一對夫妻吵架，老公開車到老婆娘家找人，結果車子擋在路中央，老婆的70歲阿嬤報警請警方到場驅離，沒想到男子情緒失控不斷嗆聲，甚至重踩油門，意圖逼近，警方只好拔槍警戒，阿嬤擔心孫女婿安危也加入戰局，抓了持槍員警的手臂，造成員警手臂、右膝擦挫傷。員警請男子配合把車駛離現場，沒想到男子不願配合，和員警爆發口角衝突。（圖／翻攝畫面）兩名員警圍在轎車外頭，喝令車上的男子下車，因為他涉嫌違停在馬路中央，影響交通，一名員警看車窗無法透視，於是拔槍警戒。看到警方拔槍，男子情緒越來越高漲，不斷對著員警咆哮，雙方發生激烈口角。男子的家人也衝出來查看狀況，看到警方掏槍，和警方發生拉扯。目擊民眾表示，男子的車子沒有熄火停在巷口，第一個問題就是，怕他會爆衝過來。員警公開密錄器畫面，還原當下拔槍的原因，是想請男子不要把車停在巷口，沒想到對方不配合，還重踩油門，意圖逼近警方。（圖／翻攝畫面）這起糾紛發生在高雄大寮區，這名男子因為跟老婆吵架，開車跑到老婆娘家找人，阿嬤見孫女婿的車擋在路中央，請警方來驅離，結果看到員警拔槍，橘色上衣的阿嬤也加入戰局，拉扯過程，導致員警手臂、右膝擦挫傷。當事者阿嬤表示，警察來如果有密錄器，你就從頭錄到尾，但他們就是錄一段對他們有利的而已，對我們有利的他們都沒錄到。員警公開密錄器畫面，還原當下拔槍的原因，是因為請男子不要把車停在巷口，沒想到男子卻不願配合，重踩油門，意圖逼近警方。高雄市警察局林園分局副分局長黃國峰表示，過程中馮男有重踩油門往前動作，員警見狀為維護自身安全遂持槍警戒。男子和阿嬤最後通通被依妨害公務、傷害等罪嫌移送偵辦，至於員警拔槍的部分，林園分局檢視影片，員警的槍口沒有朝人，並無過當執法問題。原文出處：嬤報警孫女婿上門堵人 警拔槍遭嗆：有牌流氓 更多民視新聞報導搞烏龍! 警查緝山老鼠持槍攔查 全家出遊飽受驚嚇拘捕無證移民執法過當？ 紐約女子被推撞惹爭議高雄「黑絲女OL」身分曝！香肩＋小蠻腰網瘋：超辣民視影音 ・ 21 小時前
騙變搶！ 車手誘騙面交竟大街搶劫 奪走3.5萬現金
中部中心／王俞斐、林賢明、游宏裕、蔡枘埏台中發生一起當街搶奪案，有詐騙車手以投資虛擬幣的名義，誘騙婦人相約見面，疑似被害人驚覺有異，沒想到，歹徒竟然在大街上，直接動手搶走婦人的包包，據了解裡頭至少有3萬5千元現金，警方獲報後，擴大調閱監視器，已經掌握犯嫌身分，前往北部追緝抓人。監視器拍下，一男一女，從餐廳前方經過，接著女子突然倒地，伴隨刺耳尖叫聲。男子疑似從他身上，搶走包包，隨即快跑逃離現場，巨大聲響，嚇壞附近民眾。附近店家，目擊驚悚過程，第一時間還誤以為是隨機殺人攻擊事件，擔心波及，老闆立馬叫店員，躲進廁所，將門反鎖後報警。聲源：目擊業者：「突然他們就尖叫，女生尖叫然後向後倒，頭上是有紅色的液體，怕是隨機殺人，警察來了發現說是有人搶劫。」婦人大街上遭搶大叫! 男奪走隨身包包逃逸（圖／民視新聞）事發在台中北屯區，瀋陽路一家餐廳前，牆上留下男子恣意噴灑後的辣椒水痕跡，警方獲報趕到現場，來回蒐證，據了解，犯案的是詐欺車手，以投資虛擬幣的名義，誘騙女子出門，沒想到見面後，竟然在大街上搶走婦人的包包，據了解裡頭至少有3萬5千元的現金。目擊業者：「監視器拍到的畫面是，那個人（被害人）臉上有紅色的液體，然後是搶東西好像是搶包包。」目擊婦人遭搶！ 民眾憂受波及緊急反鎖大門（圖／民視新聞）男子光天化日下，大膽搶走婦人財物，案件從詐騙衍生成搶劫。原文出處：騙變搶！ 車手誘騙面交竟大街搶劫 奪走3.5萬現金 更多民視新聞報導雲林男帶麻布袋搶銀行500萬未果 遭聲押獲准無業男嗆＂搶銀行500萬＂被保全打跑 火速落網羈押台南銀樓「13兩黃金遭搶」！嫌犯深夜落網 拒透漏贓物流向民視影音 ・ 1 天前
賊星該敗！ 闖宮廟偷5金牌.香油錢 得手140萬仍栽了
南投縣 / 綜合報導 金價高漲，竊賊盯上了神明身上的金牌！南投一名48歲葉姓男子，假借到中寮鄉一間宮廟拜拜求籤，卻2度在現場，拿出長桿竊取5面神像上的金牌，並且徒手破壞功德箱的鎖頭，將裡面的香油錢偷走，廟方估計損失約140萬。警方循線追查，一天之內就逮到了人。男子站在宮廟前拿出一根長長的桿子，伸進鐵門縫隙裡面，看起來想把神像上掛的東西勾出來，不同天他換了另一套衣服，做出一模一樣的動作，不斷的利用桿子勾來勾去，他要偷的東西就是神像上掛的金牌，總共到場兩天犯案，偷了5面金牌還有香油錢新台幣10萬元，造成廟方損失大約140萬，廟方人員看監視器發現後急忙報警。廟公顧先生說：「他在這裡擲筊。」事情發生在南投中寮鄉，廟方人員說，這名男子經常來這裡拜拜求籤，原本以為是正常的信眾，根本沒注意到他會行竊，廟公顧先生說：「一直在這裡求籤，所以我們比較沒辦法去注意，他有奇怪的行為。」除了偷好幾面金牌，就連擺在現場的功德箱也沒放過，就算已經上鎖，還是被難子徒手硬扯破壞，把裡面的千元鈔票全部拿走，草屯分局偵查隊長簡伯全說：「透過廟方及周邊路口監視器，迅速掌握竊嫌身分，並報請南投地檢署檢察官指揮偵辦。」以為默默偷走金牌跟香油錢不會有事，但監視器完整記錄下行竊過程，警方掌握偷東西的人，是48歲葉姓男子有毒品、竊盜前科，一天之內，就在台中市中正路一帶找到人，將他逮捕依竊盜罪嫌移送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
賊深夜偷蝦皮「自助繳費機」！ 丟樹叢逃跑遭逮
新竹湖口和新豐的警方陸續接獲通報，電商平台智取店的繳費機 整台消失，調閱監視器發現，兩名小偷 拿工具到店家行竊，偷到其中一台，撬開夾層偷走現金，再把機台 亂丟在樹叢裡，精心設下斷點躲避追緝，最終仍被警方依法送辦。 #深夜#偷蝦皮#自助繳費機#樹叢東森新聞影音 ・ 1 天前
無照翁撞飛伸港小姊妹判1年2月 阿公拚上訴：我的孫女這麼不值？
彰化縣伸港鄉去年2月發生一起死亡車禍，陳姓三姊弟國小放學後，行經建國路與美港公路三段路口斑馬線時，被無照駕駛的74歲蕭男超速撞上，10歲、9歲小姊妹重傷，分別於去年9月、10月相繼離世，小弟則幸運受輕傷，蕭男事後被依過失致死判刑1年2月，今（30日）家屬獲悉後直問：「我的孫女難道就這麼不值得嗎？」強調一定會再上訴。鏡新聞 ・ 16 小時前
酒駕被攔自稱警友會人士! 嗆敢辦他就調職.多次辱警遭逮
南部中心／呂彥頡、陳姵妡 高雄報導高雄一名男子酒後開車遭員警攔下，沒想到他竟然說自己是警友會的人，還嗆敢辦他就要讓員警從市區調到山區去，而且他還不願配合酒測多次辱罵員警，最後遭警方帶回，依法偵辦。男子酒後開車遭員警攔下，沒想到他竟然說自己是警友會的人，不肯配合酒測，還嗆員警。（圖／民視新聞）員警vs.酒駕男子：「啊，怎麼人家說你開車搖搖晃晃的，有沒有喝酒，沒有。」這輛轎車行駛在高雄市區，但方向燈卻是忽左忽右，而且車燈也沒開，巡邏員警上前攔查，發現這名駕駛，一身酒氣。員警vs.酒駕男子：「如果吹不過，吹不過就要送辦，你明天就要調六龜了，你不要這樣威脅我們。」吳姓男子被請下車，嗆聲自己是高雄警友會人員，說員警敢辦他就會被調職，但警方仍依法辦事，要求他進行酒測。員警vs.酒駕男子：「持續吹到我們說停，你就拉鍊拉下來，我就幫你X了，你別再說那種話，不然咧。」男子酒後開車遭員警攔下，沒想到他竟然說自己是警友會的人，不肯配合酒測，還嗆員警。（圖／民視新聞）醉醺醺的男子，開始對員警出言不遜，拖拖拉拉就是不肯酒測，還鬧著要借電話打給所長，軟硬兼施通通行不通的狀況下，便開始辱罵。員警vs.酒駕男子：「你對我不客氣耶，你為什麼說我是猴囡仔，你說誰是猴囡仔，你們這些都20幾歲的員警，有沒有要測，你要不要測。」高市警成功所長陳昀辰：「過程中發現駕駛吳姓男子，散發酒氣吳男拒絕酒測，本案吳男不依規定使用燈光，處1200元以上3600元以下罰鍰，拒絕酒測行為處18萬元罰鍰，吊銷駕駛執照，吊扣牌照2年並扣繳牌照。」男子即使大鬧，故意拖延時間，企圖醒酒，最後鬧了超過三十分鐘，警方依拒絕酒測行為開單，處吳男18萬元罰鍰、吊銷駕駛執照等等，甚至小客車也被當場移置保管，被依法究辦。原文出處：高雄酒駕男被攔自稱警友會 嗆警敢辦就調山區遭逮送辦 更多民視新聞報導嬤報警孫女婿上門堵人 警拔槍遭嗆:有牌流氓夜半闖空門! 竊賊趁屋主一家熟睡 搜括得手5萬現金東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 22 小時前