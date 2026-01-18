騎紅牌重機當小偷！彰化250年宮廟香油錢遭洗劫…惡男行竊手法全曝光

記者吳泊萱／彰化報導

彰化彰山宮驚傳香油錢竊案，一名紅牌重機騎士闖入廟內行竊。（圖／翻攝畫面）

有250年歷史的彰化彰山宮，上個月5日驚傳香油錢失竊，廟方人員調閱監視器發現竊賊竟是一名紅牌重機騎士，對方將重機停在廟門口後，熟門熟路走進行政區，拿走抽屜內的3萬多元香油錢後離去，氣得報警處理，並公開行竊畫面。警方循線追查鎖定一名31歲黃姓男子涉有重嫌，目前已通知對方到案說明，全案函送彰化地檢署偵辦。

黃男假裝廟方人員進入行政區，趁機拿走抽屜內的3萬多元香油錢。（圖／翻攝畫面）

廟方監視器拍下，晚間8時許，黃男騎乘紅牌重機來到彰山宮廟門前，將愛車停在門口後，走進廟內坐在桌邊滑手機，接著起身走動觀察狀況，隨後走進行政區假裝廟方人員，趁無人注意拉開抽屜拿走香油錢，一共得手3萬1500元，隨後快步離開。

只見黃男犯案手法熟練，全程未遮蔽臉部，在監視器下大剌剌行竊，囂張舉動也讓廟方人員看了直搖頭，除了報警緝凶，也將行竊畫面PO上網，呼籲竊賊回頭是岸，主動返還贓款。

警方調閱監視器畫面及車籍資料追查，發現一名31歲黃姓男子涉有重嫌，已通知對方到案說明，並函送彰化地檢署偵辦。



