騎聚日月潭自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華今(22)日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。
清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。
為了向世界發出最熱情的單車邀請函，今年特地邀請上百位車友用自己的自行車在向山大草地上排出巨型「Sun Moon Lake」字樣，空拍畫面完美呼應了象徵「環抱日月潭」的向山遊客中心。此外，向山會場市集也聚集多家在地品牌與特色攤位，讓車友在騎行結束後，享受豐富的會場補給及互動活力，並有「自行車友善旅宿」資訊及互動展區。最特別的是來自日本尾道市、今治市、上島町、廣島縣、愛媛縣等地共25人所組成的2026瀨戶內島波海道國際自行車大會的宣傳團隊也來到現場，讓日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華活動增添了濃厚的國際氛圍！
日月潭國家風景區管理處表示，Come!BikeDay自行車嘉年華活動已邁入第14屆，希望透過今天舉辦這樣一場活動，讓大家用最放鬆、最舒服的方式感受日月潭的美，同時也誠摯邀請大家繼續走進日月潭國家風景區，體驗不同季節的觀光魅力。（圖／記者石振賢攝）
