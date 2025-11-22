騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。
清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。
為了向世界發出最熱情的單車邀請函，今年特地邀請上百位車友用自己的自行車在向山大草地上排出巨型「Sun Moon Lake」字樣，空拍畫面完美呼應了象徵「環抱日月潭」的向山遊客中心。此外，向山會場市集也聚集多家在地品牌與特色攤位，讓車友在騎行結束後，享受豐富的會場補給及互動活力，並有「自行車友善旅宿」資訊及互動展區。最特別的是來自日本尾道市、今治市、上島町、廣島縣、愛媛縣等地共25人所組成的2026瀨戶內島波海道國際自行車大會的宣傳團隊也來到現場，讓日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華活動增添了濃厚的國際氛圍！
日月潭國家風景區管理處表示，Come!BikeDay自行車嘉年華活動已邁入第14屆，希望透過今天舉辦這樣一場活動，讓大家用最放鬆、最舒服的方式感受日月潭的美，同時也誠摯邀請大家繼續走進日月潭國家風景區，體驗不同季節的觀光魅力。
更多新聞推薦
其他人也在看
交通部斥資83.94億元改善自行車路線 2026年推「環島二號線」
台灣自行車產業享譽全球，加上地形及風景多元豐富，自行車活動盛行，不少人把騎車環島列為人生清單。交通部繼2015年完成「環島一號線」後，正積極規劃「環島二號線」，目標2026年推出，著重特色景點、地方景致，向國際推廣。 我國的環島自行車路網，主線「環島一號線」全長約961公里，以台一線與台九線為主軸，自由時報 ・ 21 小時前
自行車賽碰撞倒車再遭輾！ 15歲選手命危搶救中
台南一場自行車聯名賽發生嚴重事故！一名15歲選手疑似在過彎時與其他選手碰撞倒地，隨後遭後方轎車輾過，傷勢嚴重送醫搶救。據了解，主辦單位雖有申請路權，但現場多個路口並未進行交通管制，甚至拍到義交人員指揮選手闖紅燈。主辦方表示最關心選手平安，詳細事故原因仍待釐清。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
苗栗獅潭拍仙草花海 遊山間老街、嚐仙草冰、取仙水後攻頂小百岳！一日遊路線超充實
2025 獅潭仙草花節像是為山谷套上夢幻濾鏡，淡紫色花海在微風中輕搖，讓人一踏進就忍不住按下快門。沿著神秘小徑走進獅潭老街，老屋、石階與小店散發著純樸的山城韻味；品嚐仙草冰或 Q 彈仙草凍，甜甜地補充滿滿能量。前往挑戰新手也能輕鬆征服的仙山步道，順道到協靈宮取一瓢仙水祈願平安。最後再以鳳淋客家小館的熱騰騰家常滋味，仙氣、山氣與人情味一次收集。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 3 天前
單車賽出「撞」況 15歲選手摔倒遭轎車撞傷送醫
單車賽出「撞」況 15歲選手摔倒遭轎車撞傷送醫EBC東森新聞 ・ 1 小時前
曾敬驊棕色西裝金馬紅毯最亮眼 《我家的事》全員西裝上陣拼大獎
劇組這回以「全員西裝」幽默踏上金馬紅毯，不只穿出團隊默契，還悄悄在造型裡暗藏各自的幸運小物，希望為衝刺男女主、男女配等獎項添上一點好運。娛樂星聞 ・ 1 天前
金馬62／戴佩妮奪最佳原創電影歌曲獎 現場表演遭PTT評：悲劇
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道於晚間5點半登場，典禮於晚間7點正式展開，沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。戴佩妮在表演時，卻被網友評論為「悲劇」。鏡報 ・ 1 天前
台中金手獎企業領軍赴日拓商機
台中市金手獎得獎廠商協進會企業再傳佳績！多家會員於國家級獎項脫穎而出，勇奪第28屆小巨人獎、第32屆創新研究獎及第14屆女性創業菁英獎（如圖），顯示中小企業強大競爭力。近日台中市工商發展投資策進會副總幹事林家興亦代表市長盧秀燕，率領金手獎企業代表團前往日本大分縣商談媒合，深化產業合作、拓展國際市場，展現台中企業攜手走向全球的高度企圖心。工策會總幹事黃于珊表示，全國級獎項競爭激烈，金手獎企業仍表現卓越，其中塑懋機械總經理蔡倍仁、副總經理余垂恒同時斬獲第28屆小巨人獎及第32屆創新研究獎，世曄實業榮獲第28屆小巨人獎，崇銘紡織榮獲第32屆創新研究獎，展現製造業在研發創新、產品差異化及永續經營的領航地位；而在女性創業領域，鴻鼎菓子總經理陳憶虹則以品牌策略、營運管理及市場擴張的卓 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
金馬62/25歲馬士媛奪下最佳新演員獎 因IG被導演看見 台上放閃男友
金馬62/25歲馬士媛奪下最佳新演員獎 因IG被導演看見 台上放閃男友Yahoo奇摩娛樂 電影影音 ・ 1 天前
日月潭招財「泥好蛙」很療癒！限量完騎禮 有錢買不到
日月潭九蛙是潭區知名景點，日月潭風景區管理處以此為發想，運用水庫淤泥製成極具創意的招財「泥好蛙」，在今年comebikeday自行車嘉年華活動，首度推出作為「自行車騎福」項目的完騎禮，大受好評，事後引起許多人詢問這樣的療癒小物「哪裡買得到？」但因是配合活動的限量，有錢也買不到，日管處則表示未來將再配自由時報 ・ 1 天前
蔣萬安出席公益路跑 感謝太太神救援讓他從容跑
台北市不動產仲介公會23日一早於總統府前舉辦「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，眾多跑者齊聚一堂，台北市長蔣萬安也出席代表鳴槍。蔣萬安表示，他要代表北市府感謝公會捐贈150萬給北市社會局的「公益台北愛心平台」，可救助許多弱勢年輕朋友及獨居長者；蔣萬安也幽默分享家中二寶、三寶今日一早起床吵鬧，還好有太太協助，他才能「從從容容、游刃有餘」參加活動。中時新聞網 ・ 1 天前
台南自行車賽出車禍 15歲少年遭車輛撞擊重傷
昨(23)日上午，台南新玉門關，舉行一場由民間單位主辦的自行車比賽，吸引1800名選手參加，在行經左鎮區時，其中一名15歲黃姓選手，和其他選手擦撞後，摔飛到內側車道，當場遭後方車輛撞傷，少年重傷命危，...華視 ・ 3 小時前
要五毛給一塊？越鑄越虧 央行呼籲：快把你家的零錢拿出來花
「三輪車跑得快，上面坐個老太太，要五毛給一塊，你說奇怪不奇怪？ 」，現實世界中，面額小的硬幣鑄造成本高於面額的現實，一點都不奇怪！美國1美分硬幣（penny）走到退場邊緣，背後不是情懷問題，而是「越鑄越虧、越用越少」的現實算盤。美國財政部評估，長年高於面額的鑄造成本已讓政策失去效率，因此決定停止新增供給，讓市場逐步以現有存量消化；短期內現金找零與定價會有磨合期，但整體成本與社會效率被認為利大於弊。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
大溪豆干節開幕 香嫩白豆腐、豆粕黑蛋糕登場
記者陳華興／桃園報導 「二0二五植感桃園大溪豆干節」整體活動規劃以「大溪豆干x植感生…中華日報 ・ 1 天前
金馬62／毀容演出摘影后！范冰冰痛哭：我想重新來過
金馬62／毀容演出摘影后！范冰冰痛哭：我想重新來過EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳振龍創作阿里山林鐵北門站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的阿里山林鐵北門站模型。中央社 ・ 1 天前
南投國際身障日千人齊聚！推10多項福利整合資源一次看
為響應每年12月3日「國際身心障礙者日」，南投縣政府23日在魚池鄉九族文化村舉辦南投縣114年度「國際身心障礙者日宣導活動」，邀請縣內逾千名身心障礙者、家屬，以及5個機構與14個社福團體參加，活動豐富還有摸彩活動，讓與會者度過充實且愉快的一天。副縣長王瑞德代表縣長許淑華到場，親自抽出電視機大獎，為現場氣氛加溫。中時新聞網 ・ 1 天前
冷氣團報到骨科爆滿！醫揭「下背痛3大預防法」這樣做防閃腰
天氣驟冷將造成肌肉變緊、關節滑液變黏、血液循環變差、神經痛覺變敏感。陳建宏表示人體遇冷時肌肉會本能地收縮保暖，導致筋膜彈性下降、柔軟度變差，任何彎腰、提物或突然活動的受力都比平時更大，這是許多人在寒冷早晨容易「閃到腰」或拉傷的原因。另一方面，低溫會讓血管...CTWANT ・ 5 小時前
陳雪甄奪金馬女配「全票壓倒性勝利」 廖克發陪走17年！感動喊不漲價：對他無所謂
陳雪甄奪金馬女配「全票壓倒性勝利」 廖克發陪走17年！感動喊不漲價：對他無所謂娛樂星聞 ・ 1 天前
高速撞擊畫面曝！轎車駕駛恍神釀禍 54歲物流司機「雙腿遭撞斷」
「左腿被撞斷、右腿骨折！」新北市鶯歌八德路發生一起驚悚車禍，54歲張姓貨運司機在超商送完貨後，準備離開時遭21歲鍾姓駕駛高速撞擊，造成下半身重創，緊急送醫急救。鍾男坦承事發當下恍神，沒注意到前方路況釀悲劇。當地居民表示，該路段車速快且缺乏適當交通管制措施，呼籲主管單位正視行車安全問題，避免憾事再次發生！TVBS新聞網 ・ 3 小時前
黃麗琴無師自通做模型 作品如人生縮影 (圖)
89歲黃麗琴抱著「什麼都要學」人生哲理，學習各種才藝，還無師自通製作建築模型，也將過去經營的店舖製成微縮布景，掛滿整牆面，像舊時工作經歷簡介。中央社 ・ 1 天前