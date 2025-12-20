騎腳踏車有助減少失智風險！保護大腦避免認知退化

全球每3秒就新增一名失智症患者，隨著人口老化問題日益嚴重，預防失智症成為重要議題。荷蘭最新研究發現，騎腳踏車這種簡單易行的有氧運動，不僅能促進身體健康，更能有效降低失智與認知功能退化風險，最高可減少約35%，為高齡社會提供值得借鏡的健康生活模式。

騎乘腳踏車如何保護大腦健康

騎腳踏車這類有氧運動能促進腦源性神經營養因子（BDNF）的分泌，這種關鍵蛋白質對大腦神經元再生與神經可塑性極為重要，有助維持神經通訊，延緩大腦退化。此外，騎乘腳踏車還能改善血液循環，提升腦部含氧量，同時刺激感官與平衡系統，促進神經整合，並提升情緒與睡眠品質，全方位保護認知功能。

荷蘭研究證實運動降低失智風險

荷蘭格羅寧根大學與其他機構合作發表的隨機對照試驗，深入探討運動對失智症患者的影響。歐洲整體研究數據顯示，規律進行有氧運動者的失智風險平均降低約14%，而認知功能退化的風險更是大幅降低，高達35%。根據OECD2023年資料，荷蘭失智症發病率約為每10萬人中190人，明顯低於歐盟平均值的240人/10萬人，這與當地盛行的自行車文化可能有密切關聯。

銀髮單車計畫成為社區健康倡議

荷蘭許多城市已將「騎腳踏車」納入高齡者的日常健康計畫中。在烏特勒支、格羅寧根等城市，地方政府積極與社區組織合作，推動「銀髮單車計畫」，鼓勵老年人每天進行適量的戶外騎行，有效降低久坐時間並促進腦部活性。這種社區導向的健康倡議，為高齡者提供了友善且可持續的運動方式。

活躍老化政策促進全民健康

荷蘭政府推行「活躍老化」政策，積極鼓勵老年人每日騎腳踏車通勤或採買，幫助他們保持日常移動能力，維持社交互動與空間認知能力。這種將運動融入日常生活的方式，實際上就是一種非藥物性的失智預防手段。雖然目前沒有任何單一方法可以完全預防失智症，但荷蘭的自行車文化為其他國家提供了寶貴經驗，證明將「日常運動」轉化為維護大腦健康是可行的。

