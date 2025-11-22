騎腳踏車赴北投挺「學姐」 黃國昌：有信心2026北市6席全壘打

民眾黨舉辦「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖」園遊會，黨主席黃國昌、台北市議員黃瀞瑩。陳祖傑攝。



備戰2026地方大選，民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今（11/22）天在北投舉辦園遊會，爭取更多市民支持，黨主席黃國昌更從國父紀念館騎腳踏車到現場力挺。對於民眾黨似乎沒有意願提名台北市長候選人，會不會擔心明年選情，黃國昌說，自己對2026年北市6席議員全壘打，充滿百分之百信心。他表示，接下來會跟國民黨主席鄭麗文進一步磋商，兩黨就會一步一步往前走。

黃瀞瑩今天在北投舉辦園遊會，現場有不少美食、遊戲攤位，早上9點半，黃國昌騎著腳踏車抵達現場，並表示自己是從國父紀念館騎過來。由於現場有捐血，黃國昌也捲起袖子，但因為剛結束運動不久，血壓高達170，稍坐一下後，血壓才回到130左右，順利完成捐血。

對於2026民眾黨在台北沒有母雞帶動，會不會擔心影響2026選情？黃國昌先表示，黃瀞瑩這幾天在地方的表現有目共睹，在議會也為民發聲、監督政府，而且透過今天活動就可以「學姐」在基層紮根非常深，所以他對2026年北市6席議員全壘打，充滿百分之百信心。

至於台北市長選舉，黃國昌說，藍白兩黨對未來合作都有相當高誠意、善意，接下來進一步磋商後，就會一步一步往前走，最重要的是在這個過程中，能夠得到更多民眾信任和支持。

黃國昌也透露，前黨主席柯文哲很關心「鄭黃會」，覺得氣氛非常融洽，有往正確方向邁進，而他跟柯見面討論時，都是著眼民眾黨的未來發展，當然對於國內外情勢，也會有深入交換意見。

另一方面，被稱為「李四川條款」的《地方制度法》修正案昨天在立法院三讀通過，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定。對於會不會擔心李四川來勢洶洶，黃國昌說，形容為「李四川條款」有點沉重，修法的原意是讓地方政府在治理上能夠更順暢。

黃國昌表示，李四川在台北市副市長任內有講不完的好表現，如果未來李四川要參選新北市長，他都是持開放心胸的態度，也希望有機會然後向「川伯」請益，畢竟李過去從高雄市到台北市，擔任副手經驗相當豐富。他強調，選舉就是良性競爭，不用爭得你死我活。

針對匯流最新民調顯示，如果新北市長三腳督，黃國昌拿下 16.1%支持度，遠低於李四川的 39.1% 與蘇巧慧的35.7%，黃國昌回應，所有民調都會參考，最重要的事情是自己繼續好好努力，爭取更多選民支持。

