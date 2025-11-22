騎腳踏車赴北投挺「學姐」 黃國昌：有信心2026北市6席全壘打
備戰2026地方大選，民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今（11/22）天在北投舉辦園遊會，爭取更多市民支持，黨主席黃國昌更從國父紀念館騎腳踏車到現場力挺。對於民眾黨似乎沒有意願提名台北市長候選人，會不會擔心明年選情，黃國昌說，自己對2026年北市6席議員全壘打，充滿百分之百信心。他表示，接下來會跟國民黨主席鄭麗文進一步磋商，兩黨就會一步一步往前走。
黃瀞瑩今天在北投舉辦園遊會，現場有不少美食、遊戲攤位，早上9點半，黃國昌騎著腳踏車抵達現場，並表示自己是從國父紀念館騎過來。由於現場有捐血，黃國昌也捲起袖子，但因為剛結束運動不久，血壓高達170，稍坐一下後，血壓才回到130左右，順利完成捐血。
對於2026民眾黨在台北沒有母雞帶動，會不會擔心影響2026選情？黃國昌先表示，黃瀞瑩這幾天在地方的表現有目共睹，在議會也為民發聲、監督政府，而且透過今天活動就可以「學姐」在基層紮根非常深，所以他對2026年北市6席議員全壘打，充滿百分之百信心。
至於台北市長選舉，黃國昌說，藍白兩黨對未來合作都有相當高誠意、善意，接下來進一步磋商後，就會一步一步往前走，最重要的是在這個過程中，能夠得到更多民眾信任和支持。
黃國昌也透露，前黨主席柯文哲很關心「鄭黃會」，覺得氣氛非常融洽，有往正確方向邁進，而他跟柯見面討論時，都是著眼民眾黨的未來發展，當然對於國內外情勢，也會有深入交換意見。
另一方面，被稱為「李四川條款」的《地方制度法》修正案昨天在立法院三讀通過，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定。對於會不會擔心李四川來勢洶洶，黃國昌說，形容為「李四川條款」有點沉重，修法的原意是讓地方政府在治理上能夠更順暢。
黃國昌表示，李四川在台北市副市長任內有講不完的好表現，如果未來李四川要參選新北市長，他都是持開放心胸的態度，也希望有機會然後向「川伯」請益，畢竟李過去從高雄市到台北市，擔任副手經驗相當豐富。他強調，選舉就是良性競爭，不用爭得你死我活。
針對匯流最新民調顯示，如果新北市長三腳督，黃國昌拿下 16.1%支持度，遠低於李四川的 39.1% 與蘇巧慧的35.7%，黃國昌回應，所有民調都會參考，最重要的事情是自己繼續好好努力，爭取更多選民支持。
更多太報報導
幕後／二年條款將至！中配李貞秀能否如期上任不分區立委 民眾黨內兩憂慮曝光
藍營拋修國籍法挺中配參政 黃國昌：應從兩岸人民關係條例著手
黃國昌政大演講被問館長全場大笑 學生：沒講國會經驗很可惜
其他人也在看
新北選戰李四川來勢洶洶 黃國昌：選舉不用你死我活
為台北市副市長李四川參選新北市長解套的《地方制度法》修正案昨三讀通過。面對李四川選新北來勢洶洶，民眾黨主席黃國昌今天（22日）受訪時說，選舉時彼此之間良性競爭，不用把它看成是你死我活，自己也希望有機會可以向川伯請益。至於民調大幅落後其他人選，黃國昌表示，各種民調他都會虛心接受作為參考，他也會繼續努力，爭取更多選民支持。鏡報 ・ 1 天前
黃國昌出席寒冬送暖園遊會（2） (圖)
台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩22日在新北投舉辦「台灣有愛 民眾溫情」寒冬送暖園遊會，民眾黨主席黃國昌（圖）出席與會，盼選民持續支持。中央社 ・ 23 小時前
柯文哲低調回中央黨部辦公？黃國昌：是同一棟但非同一空間
民眾黨前主席柯文哲身陷京華城容積率案，9月交保後漸趨低調，不過民眾黨組織部副主任蔡君婷日前在社群上傳一張柯文哲背影照，而且位置就在中央黨部所在的台玻大樓，引發熱議。現任黨主席黃國昌今（11/22）天澄清，柯確實有在台玻大樓工作，但不是在黨部，「離我們非常近，有事情要討論的時候，隨時都可以找得到他。」太報 ・ 23 小時前
藍白合趨勢已定調？吳子嘉預言「這時間有答案」 最大變數是他
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌的主席高峰會談，已於19日順利落幕，雙方均看好藍白合步上正軌，至於2028大選是否將延續這樣的合作方向，也成為一大焦點；媒體人吳子嘉指出，藍白合議題在2026大選其實沒那麼重要，反倒是對2028大選比較有影響，至於藍白雙方是否將在2028大選延續合作氣勢，要等明（2026）年2月，民眾黨前主席柯文哲一審判決出爐。吳子嘉在《......風傳媒 ・ 1 天前
把握週末好天氣！下週「斷崖式降溫」驟降10度 北部、東北先濕後乾
隨著東北季風減弱、雲量變少，今（23）天日夜溫差明顯，清晨最低溫落在新竹縣13.1度，白天開始氣溫回升，北部可望到25至27度、中南部和台東地區更是上看30度；不過要趕緊把握週末好天氣，氣象專家林得恩台視新聞網 ・ 3 小時前
黃國昌出席黃瀞瑩活動 有信心北市議員4+2全壘打
（中央社記者郭建伸台北22日電）外界關注民眾黨2026台北市布局，民眾黨主席黃國昌今天表示，他對現任議員連任充滿信心，相信在北市議會「4+2」全壘打，是絕對可達成的目標；至於台北市長選舉，與國民黨合作中央社 ・ 21 小時前
政院版財劃法再掀兩院大戰 他轟邏輯矛盾：急著想搶功
行政院提出院版《財劃法》修法，引發在野黨炮轟，指政院未公布試算、打模糊仗，院版忽視地方政府的財政努力，懲罰對國家經濟貢獻高的縣市，再成藍綠攻防話題；國民黨桃園市議員凌濤對此痛批，更矛盾的是，卓榮泰還指控立院版本會造成「財政土石流」，但自己提出的版本卻高達「1.2兆」，比立院的 1.16兆餘「多了 319億」，也未提出相關試算表和增加的計劃型補助說明，一邊反對一邊增加，不僅邏輯不一致，更是不負責任的表現。中時新聞網 ・ 23 小時前
造詣唸成「造紙」 黃國昌認錯：罰寫10遍
[NOWnews今日新聞]民眾黨立委黃國昌昨日在立院質詢時，將造「詣」唸成「紙」，但這並非黃國昌首次念錯，早在今年3月在北所前聲援民眾黨前主席柯文哲時，黃國昌被抓包將「醫」字寫錯。對此，黃國昌今（21...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
幕後》柯文哲神隱2個月忙什麼？和ChatGPT吵架 與AI密謀一件事
民眾黨創黨主席柯文哲在2025年9月中解除羈押禁見，至今已經過了2個多月，這段時間柯文哲在幹什麼？依他本人於官方頻道影片中的說法，他幾乎整天都在家上網，於網路上東晃晃、西晃晃；民眾黨現任主席黃國昌則表示，他經常和柯文哲交換意見，一周會和柯文哲見2次，他與國民黨主席鄭麗文會面前一天，凌晨1點柯文哲還傳訊息給他。柯文哲妻子陳佩琪也在臉書透露，柯文哲最近拍片、運動......風傳媒 ・ 1 小時前
有影／【匯流民調2026新北市長選舉最新民調3-2】新北市長選舉藍白怎麼合 若共推一組 李四川與劉和然都領先黃國昌 若藍白破局三黨競逐 李四川仍略領先蘇巧慧
CNEWS匯流新聞網民意調查中心/電話調查報導 2026年縣市長選舉已經開打，CNEWS匯流新聞網備受好評的「匯流民調」專題報導正式啟動，預計在合適時間點，針對各縣市市長選舉、議員選舉等，提供調查當下最精確的民調，給予讀者參考。 2026新北市長選舉，再度考驗「藍白合」。根據CNEWS匯流新聞網最新「新北市長選舉匯流民調」顯示，若藍白要共推一組候選人，國民黨...匯流新聞網 ・ 1 天前
「熊出沒」取消出團！網購日本旅遊集體被詐 前議員也受害
基隆日前發生一起國外旅遊詐騙案，民眾透過LINE群組向自稱「耐斯旅行社」的蕭姓女子預定日本旅遊，出發前卻突然收到通知「日本有熊出沒」為由取消出團，事後因未拿到退費才發覺被騙，目前已知有26人被詐，連前議員莊錦田也受害，民眾財損約97萬餘元。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
明天天氣白天回暖 下周一入夜北部轉溼涼、下周二中部以北低溫探14℃
中央氣象署表示，明天白天氣溫將明顯回升，各地多雲到晴，北部高溫可達攝氏27度，中南部更上看30度。下周一（24日）晚間起東北季風增強，雨區略擴大至北部地區，天氣轉涼，預計下周二（25日）晚間至周三（26日）清晨，中部以北及東北部低溫約14至16度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前
蘇巧慧出席樹林濟安宮五朝圓醮（1） (圖)
民進黨立委蘇巧慧（前左3，白衣者）22日出席樹林濟安宮五朝圓醮開幕典禮，活動前接受媒體聯訪。中央社 ・ 23 小時前
藍推地方制度法修正 蘇巧慧：因人設事
（中央社記者黃旭昇新北22日電）民進黨立委蘇巧慧今天出席樹林區濟安宮活動時說，地方制度法原本以人口多寡設定副首長名額，如今台北市人口減少，本來就該調整，但國民黨「因人設事」，不是好的立法態度。中央社 ・ 17 小時前
新北市長選戰李四川民調領先 蘇巧慧：會參考並更努力
網路媒體21日公布2026新北市長選舉民調，在一對一狀況下，國民黨若推出台北市副市長李四川，領先民進黨立委蘇巧慧10個百分點。蘇巧慧今（22）日對此表示，各家的民調都會參考，她會更努力讓大家知道蘇巧慧是最有創意、會做事、有效率的最佳候選人。中時新聞網 ・ 23 小時前
法拉盛36歲華男長島作業時觸電重傷 緊急送石溪醫院搶救
紐約長島布倫特伍德(Brentwood)一名男子在作業時不慎觸碰高壓電線，於21日下午被電擊重傷，目前仍在醫院接受治療。世界日報World Journal ・ 7 小時前
國安局：「台灣有事論」日中矛盾難調和 日首相致力安保改革強化嚇阻
日本首相高市早苗「台灣有事論」的發言引發中共與日本關係緊張，高市21日更拒絕了中共要求收回發言的要求。國安局指出，日本和中共之間的矛盾短期難調和，日本雖不願爭端擴大，亦不願屈從霸權，中共或採取經貿脅迫、輿論操作與灰帶侵擾等作為施壓，日相高市將致力安保改革，除加強第一島鏈防務部署，更以美日同盟為主軸，推展區域友盟集體防衛網絡，強化嚇阻能量。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
2028藍白合變數是柯？郭正亮爆：他想住南部
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會，雙方對於藍白合有不少共識，不過前主席柯文哲未來要扮演怎樣的角色，也備受關注。媒體人吳子嘉認為，2028年藍白合最大變數在於柯文哲的司...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
教育部預告校事會議修法 部長：廢匿名檢舉
[NOWnews今日新聞]教師團體不斷呼籲政府正視校事會議造成「校園濫訴」問題，教育部長鄭英耀日前承諾年底前將完成修法，而教育部昨（21）日正式預告修正相關辦法。鄭英耀表示，預計年底前公告修法，調整包...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
試辦四年的新制14天教召變這樣 光步槍射擊量就比首年「多3倍」
國防部新制教召自2022年試辦首年便備受關注，從訓期延長至14天且不休假，到逐年精進課程、教練內容，也讓新制教召不枉外界所賦予它的「最硬教召」名號；隨著今年召訓來到尾聲，有近期剛完成新制教召的召員透露，他在兩周裡除接受戰傷救護、限制空間作戰等課程，步槍射擊更打了近150發子彈，比首年規劃足足多出三倍自由時報 ・ 23 小時前