騎腳踏車酒駕照樣罰！高雄執行分署追回欠款 溫馨轉介酒癮治療

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圖書記官執行交通專案多次實地訪查。（高雄分署提供）

高姓中年男子騎腳踏車酒駕，又騎車酒後上路，高雄執行分署追回其欠款後，溫馨轉介酒癮治療。

家住高市鳥松區年近五十歲的高姓男子，於一一二年某日凌晨騎乘腳踏車返家，在距離家門口僅剩七百公尺處，被警方攔查，因酒精濃度超標遭裁罰八百元，高男於一一三年又在自家門前，因酒後騎機車被警察攔獲，這次重罰九萬元並吊銷駕照三年。由於高男遲遲未繳納罰鍰，案件於一一四年，移送法務部行政執行署高雄分署強制執行。

執行人員秉持貫徹交通專案的精神，起初對義務人名下存款及薪資進行扣押，卻無所獲，隨即多次親自前往他的不同住居所進行實地訪查，雖然未遇到高男本人，但書記官留下通知書，請他與分署聯絡，最終高男來電表達清償意願。

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高男依約到分署繳納時，執行員積極勸導他接受酒癮治療，高男感受到執行人員的關心後，也表示同意，分署旋即利用行政執行署，和衛福部委託馬偕醫院成立的「酒防中心酒癮治療轉介平臺」，為其完成轉介服務。

執行人員在追繳過程中，不僅成功促使義務人清償債務，更主動關懷其成癮問題，轉介專業醫療體系，協助他徹底解決人生問題。

許多民眾普遍存有騎腳踏車酒駕，不會被罰的錯誤迷思，高雄分署藉此案例特別提醒，根據現行道路交通管理處罰條例規定，慢車駕駛人，包含腳踏車、微型電動二輪車等，只要酒精濃度超標，將被處以一千二百元至二千四百24元罰鍰，若拒絕接受酒測，罰鍰金額更提高至四千八百元。

此外，掛有綠色牌照的微型電動二輪車性質，屬於動力車輛，若酒測值達到每公升零點二五毫克，將觸犯公共危險罪移送法辦，民眾切莫以身試法。

高雄分署強調，對於酒駕裁罰案件，絕對強力執行，呼籲社會大眾，不論是駕駛汽機車或騎乘腳踏車，只要喝酒就絕不上路，不僅是守護自己的錢包，更是守護社會大眾的交通安全。

圖執行人員將酒隱轉介申請書交予義務人。（示意圖，高雄分署提供）