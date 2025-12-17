騎膩可退貨嗎？好市多開賣哈雷機車吸睛惹議

〔記者黃旭磊／台中報導〕美式賣場好市多(Costco)全台分店常推出重量級商品，眼尖民眾發現14日起，展出美國哈雷重機(Harley-Davidson)Sportster S及Nightster 975S車款，美式狂野車身若有氣場，引發民眾跨騎拍照上傳，民眾yucheng說「騎個一陣子後能退貨嗎」？也有人說「或許哪天就賣航空母艦了」，好市多回應稱專案價超過17%降幅。哈雷機車(Harley-Davidson)1903年在美國創立，以公路巡航車聞名也象徵美式精神，好市多台灣賣場此次展售Sportster S及Nightster 975S，均為搭載水冷引擎重機，在賣場相當拉風吸睛，民眾wakka好奇詢問，支持無條件退貨嗎？也有人稱產品出其不意，或許哪天可能賣特斯拉。好市多表示，黑鑽會員專屬哈雷購車價，車型Sportster S車款官方定價92.9萬元起，好市多專案價為76.9萬元起，降幅17%，至於Nightster 975S官方定價86.9萬元起，專案價為66.9萬元起，降幅達23%。好市多強調，專案內容是會員完成購車後，除可獲得5千元Costco實體賣場商品抵用券外，還可在HPM700 Pro行車記錄器，或免費大型重型機車考照課程中，二選一，讓整體購車優惠更具吸引力。哈雷是嚮往美式精神鐵粉「一生要擁有一次」夢想車款，有內行民眾發現，哈雷在台灣單價比美國貴3倍，從好市多側邊避震器可看到5CH是國際版，美國本土賣1CH專版，在台灣買哈雷不划算。

