騎賣場手推車狂飆PO網 業者怒告2男「妨害名譽」

為了想拍影片爆紅，台中兩名年輕男子，跑到知名大賣場內，騎上賣場手推車，模擬機車奔馳畫面，在賣場內滑行穿梭，還剪輯成影片PO上網路，結果影片點閱率衝高了，但大家看過後的反應都是「太離譜」、「太誇張」、「好危險」，大賣場業者也馬上對兩人提起妨害名譽告訴，將兩人函送偵辦。

知名連鎖賣場內，兩名年輕男子頭戴安全帽，站上手推車，灰衣男子趴在推車上，黑衣男子站在後方環抱灰衣男子，用推車滑行，影片畫面不斷轉場，經過生活用品區、浴廁用品區、食品區，男子邊騎還邊比出愛心，就像在模擬機車，在賣場內穿梭。

其他民眾說：「怎麼會這樣子呢，太離譜了，這樣很危險，你在推的過程中，你不能保證前面會不會有人突然走出來，太誇張了，過來的時候要是給人家撞到怎麼辦。」這是發生在台中青海路知名連鎖賣場內，兩名男子拍下短影片PO上網路，引起爭議。

連賣場都在底下留言，賣場手推車屬於營運設備，僅供消費者正常購物用途使用，還對兩人提告妨害名譽，中市警六分局西屯所副所長莊貽麟說：「立即依法受理並進行偵辦。」

事件持續延燒，他們也再度PO出道歉影片，兩人90度鞠躬，表示被賣場提告了，拍攝影片前應該先經過店家同意，其他民眾說：「大家也都年輕過，也想要吸引別人的目光，但是我覺得不要用這種方式。」為了想拍片衝流量在賣場內玩手推車，成了錯誤示範，兩名年輕男子被提告函送偵辦，要為自己的行為負起責任。

