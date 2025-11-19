騎車上班遇死劫 男衝人行道自撞噴飛亡

屏東恆春南灣路段發生嚴重車禍。（圖／東森新聞）





屏東恆春南灣路段發生嚴重車禍！20歲騎士早上六點騎機車出門上班，卻突然衝上人行道，自撞後噴飛、重摔在地，緊急送醫搶救還是宣告不治。

清晨六點多，騎士經過路口後失控、偏離車道，直接衝向人行道，撞上防撞桿再往草地衝。他連人帶車往前翻滾好幾圈後重摔滑行，躺在地上一動也不動，安全帽也噴飛滾落到馬路中間。警消人員火速趕抵現場，將他送醫急救，但經過搶救之後還是傷重不治。

他的機車倒在人行道上，車殼撞得稀巴爛，車頭車身多處毀損。事故就發生在屏東台26線30.6公里處、恆春南灣路段。20歲李姓男子一大早騎機車出門，本來是要去超商上班，但路程中卻不明原因自摔身亡。

根據警方調查，他沒有酒駕，詳細肇事原因還有待進一步釐清，但這一摔因此喪命，家屬肯定難以承受。

