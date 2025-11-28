騎車上班過彎卻直衝路樹！ 撞擊巨響 騎士傷重亡

台中市 / 綜合報導

台中霧峰發生死亡車禍，一名46歲的周姓男聯結車駕駛，清晨5點多騎機車上班，過彎時他沒有順著路騎，而是直直往人行道上的路樹猛撞，撞出劇烈火花，人車更因此分離慘摔，附近民眾聽到撞擊聲，趕快拿著三角錐出來指揮交通，同時報警求救，男子傷勢嚴重，被緊急送醫，搶救後傷重不治。

機車過彎卻沒有順勢往右轉，直直撞上人行道上的路樹，機車猛撞噴出火花，人車分離，騎士滾到馬路上。車禍發生在清晨5點多，天色微亮，當時機車騎士撞上路樹後，傷勢嚴重倒在馬路上，附近居民聽到碰撞聲趕快出來看，擔心二次碰撞，他搬出三角錐，幫忙指揮交通。

附近居民說：「聽到聲音不正常我就出來看，拿三角錐擋著，跟指揮交通，等到救護車來，我就交給他們。」車禍地點在台中霧峰區的環河路一段，警方到現場發現，撞車的是一名46歲的周姓男騎士，當下已經沒有生命跡象，緊急將他送醫搶救，卻還是傷重不治。

員警說：「不好意思。」騎士撞車時，手機噴飛出來掉地上，不知情的朋友打電話給他，員警接起電話，告訴對方這個壞消息。台中霧峰分局交通分隊小隊長蕭鑫奇說：「事故地點不明原因，碰撞人行道路緣，後撞擊路樹。」

警方調查，周姓男騎士是聯結車駕駛，當時他騎車去上班，卻不明原因撞上路樹，會報請檢察官抽血檢驗，釐清是否有酒駕。

