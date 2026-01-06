騎車上陽明山「冷到下不來」打119！醫師籲：待在家

生活中心／饒婉馨報導

振興醫院急診重症醫學部主任田知學在網路上分享一起真實病例，一名年輕人日前騎機車前往陽明山冷水坑，不料山上的低溫，讓他當場冷到動彈不得、完全無法下山，最後只好打119才成功獲救。醫師建議民眾出門前一定要穿夠衣服，做好全身保暖，尤其要留意自己是否有慢性疾病。更重要的是，在極端天氣下應避免一個人單獨外出，以免發生意外時沒人能幫忙。





年輕人騎上陽明山竟「冷到下不來」險奪命！醫師點名3類人：避免獨自外出

他騎車衝上陽明山冷水坑，不料卻失溫導致身體無法動彈。（圖／翻攝自布農Doc 田知學臉書）

田知學醫師在臉書分享個案，題為「回顧跨年夜令人印象深刻的主訴」，一名年輕人趁著騎機車衝上陽明山冷水坑，沒想到山區氣溫太低，加上機車行駛時的強風，讓他完全沒辦法自己騎車下山，最後竟然要打119請求救援才成功脫困，從圖中診斷書中可看到，主因是「低體溫症」。田醫師指出，山區或空曠地區的體感溫度往往比市區低很多，一旦身體核心溫度下降，就很可能發生動彈不得的意外，還表示「不過可以跨年讓夜班急診醫護無語，就表示這位無特殊慢性病史的年輕病人無恙」。

年輕人騎上陽明山竟「冷到下不來」險奪命！醫師點名3類人：避免獨自外出

天氣轉變、溫度驟降的時候，千萬要注意衣著保暖，也要避免一個人外出。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞）

醫師特別提醒，針對這種「冷到下不來」的情況，在天氣轉冷的季節，不論出門時間多短，衣著保暖一定要特別注意；除了要注意外套是否防風，也要隨時觀察身體狀況，尤其是平時有慢性疾病的人，血管在冷熱交替下容易收縮，風險更高。醫師建議，天冷時應盡量避免一個人獨自外出，萬一在山上或路邊覺得身體不舒服，身邊有伴才能在第一時間幫忙求援。



原文出處：他騎車上陽明山「冷到下不來」險奪命！醫師點名3類人：避免獨自外出

