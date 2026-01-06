騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了

生活中心／許智超報導

近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。

田知學4日在臉書粉專「布農Doc 田知學」分享「回顧跨年夜令人印象深刻的主訴」，從畫面中可以看到，病患主訴「騎車去陽明山冷水坑，冷到下不來，故叫119」。不過她表示，可以跨年讓夜班急診醫護無語，就表示這位無特殊慢性病史的年輕病人無恙，「夥伴們有給他滿滿的溫暖」。

田知學強調，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分，尤其有慢性病史、年長、免疫力低下的朋友，更要避免獨自外出遠行，「沒必要就待在溫暖的家中」。

至於今日天氣部分，中央氣象署說明，強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，清晨西半部及宜蘭低溫普遍在11至14度，花、東約15至17度，清晨因輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部10度左右或以下出現的機率，因強烈大陸冷氣團南下，北部局部地區晚起亦有10度左右或以下氣溫發生的機率。

降雨方面，今日台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。離島天氣，澎湖晴時多雲，約15至16度，金門晴時多雲，11至16度，馬祖晴時多雲，10至11度。

