騎車不當低頭族 SHOEI安全帽把導航直接投到你眼前

Shoei GT-Air 3 Smart AR安全帽。（圖／翻攝Shoei網站）

Shoei這回真的把科技玩到位，全新登場的GT-Air 3 Smart是全球第一款把AR技術完整整合進頭盔結構的智慧安全帽。它不是外掛裝置，而是把智慧系統直接做到盔殼裡，外型維持Shoei的高規格質感，同時加入超未來感功能。

全球第一款把AR技術完整整合進頭盔結構的智慧安全帽。（圖／翻攝Shoei網站）

導航、車速直接投影在眼前

最大的亮點，就是內建EyeLights的AR顯示系統。導航路線、車速、警示資訊都能即時投射到鏡片上，騎士視線完全不用離開前方道路。減少分心的同時，也讓所有重要資訊盡在眼前，騎乘體驗直接升級。

導航路線、車速、警示資訊都能即時投射到鏡片上。（圖／翻攝Shoei網站）

安全、隔音、空力一樣不打折

Shoei最受歡迎的安全性、舒適度與隔音表現，在GT-Air 3 Smart上完全保留。因為AR系統是整合於結構內，所以不會破壞帽體強度、空氣力學或安靜度，該有的保護一樣頂規。

藍牙音訊也全包

除了AR顯示外，GT-Air 3 Smart也內建高品質Bluetooth音訊，可免提通話、聽音樂或接收導航語音。不需要額外裝設備，騎士上路就是全功能智慧頭盔，科技感滿點。

改寫騎士配備的下一步

這次Shoei與EyeLights的結盟，不只是推出一款新頭盔，而是為機車配件產業打開全新篇章。GT-Air 3 Smart讓傳統安全帽正式躍升為智慧騎乘工具，成為未來騎士不可或缺的科技夥伴。

