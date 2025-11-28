騎車也能賺「碳積分」？ensage啟動「GreenMover Pass」限時活動，騎向富士山不是夢！

記者/鄭欣宜報導

想騎車上下班避開擁擠人潮？還是週末想來趟說走就走的單車微旅行？現在，每一次踩踏都不會白費！致力於推動綠色永續生活的運動旅遊平台「ensage」11月正式啟動「GreenMover Pass」限時挑戰活動，號召全台民眾加入「GreenMover」的行列，將原本流逝的汗水，轉化為實質的「綠跡值」（碳積分），不僅能兌換專屬好禮，更有機會解鎖前往日本富士山挑戰夢幻大獎！

走出戶外，在享受運動樂趣的同時，也為身體注入活力。每一次的踩踏，不僅是單車減碳，更是為自己的健康投資。圖/ ensage提供

想騎就騎！任何車種都能累積綠色影響力

「最棒的單車騎行，是與環境共存的永續旅程。」ensage團隊表示，減碳不該有門檻。無論民眾騎著隨租隨還的共享單車，像是YouBike，還是專業帥氣的公路車，甚至是輕鬆省力的E-bike，只要民眾想騎、想運動，隨時都能出發。

透過ensage平台，民眾的騎行里程將被轉化為獨家的「綠跡值」。這不僅代表了個人的運動成就，更象徵個人為地球省下的碳排放量，讓每一次的移動都充滿意義。

首先，從環境效益來看，騎單車是最直接的減碳行為。如果民眾能將日常通勤的一小部分，從開車改為騎單車減碳，長久下來所累積的單車減碳量將非常驚人。這正是ensage GreenMover所推廣的核心理念：讓每一次的騎行都轉化為具體的減碳貢獻，累積為「綠跡值」，讓單車減碳不僅是口號，更是能看見、能累積的成果。

跟著單車女神布拉魚和恩潔，一同騎車累積綠跡值，不僅是個人的運動成就，為地球省下的碳排讓每一次的移動都充滿意義。圖/ ensage提供

其次，單車減碳也對健康大有益處。騎行是一項全身性的有氧運動，在這個久坐辦公的時代，單車減碳提供了一個絕佳的機會，讓人們能走出戶外，在享受運動樂趣的同時，也為身體注入活力。每一次的踩踏，不僅是單車減碳，更是為自己的健康投資。這種結合了單車減碳與個人健康的雙重效益，讓騎車變得更有動力。

單車旅遊 12條國家風景區單車減碳路線

為了讓更多人親身體驗單車旅遊的魅力，並實踐單車減碳的永續旅行精神，ensage GreenMover特別從全台9個國家風景區管理處，精選出12條別具特色的單車減碳路線。這些路線不僅風景優美，難度也各不相同，適合從入門到高階的騎士挑戰，讓每一次單車旅遊都能充滿驚喜，解鎖路線後並能獲得專屬的數位徽章。

解鎖全台12條國家風景區單車減碳路線，不僅能獲得專屬的數位徽章，還能累積綠跡值於ensage平台換好禮。圖/ ensage提供

綠跡值換Frontier聯名車襪、抽富士山大獎

為了鼓勵更多市民朋友體驗綠色出行的美好，本次「GreenMover Pass」活動祭出了誠意滿滿的獎勵機制。累積的「綠跡值」不再只是虛擬數字，而是能兌換實體獎勵的綠色貨幣！

綠跡值可兌換專屬裝備。累積達標即可兌換與知名單車服飾品牌Frontier聯名的限量車襪，兼具機能與環保時尚。還有機會得到夢幻大獎，活動期間表現優異的GreenMover，將有可能解鎖無數車友心中的夢想清單，就是前往日本富士山進行單車挑戰，在聖山腳下見證自己的綠色里程碑。

立即加入GreenMover Pass讓改變發生！

騎乘單車，是實踐減碳最直接、最純粹的方式。ensage邀請所有熱愛生活的朋友，現在就報名參加「GreenMover Pass」限時活動。別讓家裡的單車在角落生灰塵，快跨上它，將里程變積分，將汗水變獎勵，一起成為讓地球更美好的 GreenMover！更多活動詳情與報名資訊，請鎖定ensage臉書官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/ensage2022/?locale=zh_TW。

ensage堅信永續生活不應是口號，而是透過創新科技與趣味體驗，將環境友善的選擇融入大眾的日常生活。透過建立「綠跡值」生態系，致力於連結個人行動與環境效益，讓每一次的綠色選擇都獲得應有的回饋。