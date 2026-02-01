騎車卡鍊遇帥哥警救援！大肌肉＋奶狗臉暈爛2.4萬人

生活中心／周孟漢報導



每當民眾在生活上遇到意外時，總會通知警察前來協助，若是運氣好遇到「帥哥警察」，整起事件也將變成一起「美麗的意外」！近日高雄就有位男子因褲腳被單車鍊條卡住，正當他苦惱之際，剛好有位員警路過，並好心的替他解開布料與鏈條，之後2人也開心合照，隨後更是被PO上臉書粉專，沒想到就有網友發現這名員警的五官相當深邃，配上結實的身材「根本男神」，直喊「這是全台灣最帥的警察吧！」。

解開褲腳也接住你的心！高雄警神救援受困單車男





高雄市政府警察局30日透過粉專發文，表示這天有位男子騎單車時，褲腳不慎被單車鏈條卡住，就在那進退兩難的尷尬時刻，剛好有位員警路過，並熱心地替男子解決難關，蹲下身細心解開了他糾結的布料與鏈條，文章中更是曖昧寫下「解開的不只是褲腳，更是深夜裡那份無助的慌張。謝謝學長，接住了此刻的無助」、「被咬住的褲腳，被接住的心」。

高雄有位男子騎單車時，褲腳不慎被單車鏈條卡住。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





五官帥到像藝人！男神警撞臉韓星李到晛





高雄市政府警察局同時也曬出員警與當事人合照，只見當事人身穿全黑，開心比出YA手勢，一的員警則是頂著一頭清爽短髮，比出讚手勢，看似只是簡單的一張暖心合照，但這位員警的五官卻「絲毫不簡單」，不僅十分立體，帥氣的模樣還撞臉韓星李到晛，加上他身材相當精實，整個人如同雕像般帥氣。

員警的五官「絲毫不簡單」，不僅十分立體，帥氣的模樣還撞臉韓星。（圖／翻攝自臉書粉專《高雄市政府警察局》）





全台最帥警引暴動！萬名「姨母」瘋喊：不像真人





合照出爐後，短短2天已累積超過2.4萬人朝聖、按讚，高喊「欸欸欸李到晛不要假裝警察啦」、「這是宣傳吧！怎麼會有這麼帥的警察啦！還是現在的警察都要挑過外型嗎？」、「不要這麼讓我姨母笑啦」、「嚴重懷疑這是AI照」、「這是全台灣最帥的警察吧！？公道在哪裡？IG在哪裡？」、「看這顏值身材…」、「這帥到不像真人了…」。







