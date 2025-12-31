騎車去吃午餐！台中女大生載同學猛撞貨車亡

鄭姓女大生騎車載男同學要去吃午餐，卻跟大貨車發生碰撞。（圖／東森新聞）





2025最後一天發生死亡車禍，台中亞大外文系三年級的鄭姓女大生，騎機車載著男同學要去吃午餐，在霧峰的乾溪東路不慎追撞前方大貨車，女大生頭胸重傷，當場就沒了生命跡象，送醫搶救45分鐘仍宣告不治，後座男同學左邊下巴擦傷流血，驚魂未定，亞大校方發聲明表達遺憾沉痛，將全力協助家屬善後事宜。

穿白色上衣的男學生走進醫院急診室，旁邊疑似是親友或同學陪同，警車也趕到現場，因為發生死亡車禍，載男學生的女大生，傷重宣告搶救不治。

廣告 廣告

機車乘客男同學vs記者：「（他好像就停在那邊，他停在那邊沒有動），嗯，（你們是直接從後面撞上去，這樣車速很快嗎），我不確定」。

亞大醫院急診室主治醫師張焴程：「傷患嚴重的頭部外傷，及左側大量的血胸，那我們經過急救，大致上超過45分鐘之後，無效之後宣布死亡。」

車禍意外發生在，今（31）日中午12時04分，台中市霧峰區乾溪東路，20歲的鄭姓女大生騎機車載著同年的林姓男同學要去吃午餐，因為河堤旁的道路相當狹小，大貨車疑似要會車，煞車減速要禮讓，跟在後方的女大生疑似來不及反應直接追撞上去，她整個人猛力撞到車尾，機車倒在車底，頭部胸部遭夾，當場就失去生命跡象。後座男同學只受到輕傷。

霧峰分局交通分隊分隊長蘇泯彥：「女學生與同向前車，卓男駕駛自用大貨車發生碰撞，本起事故致2人受傷，應注意前方狀況，保持安全距離。」

據了解，死亡的女大生是亞大外文系學生，只是跟同學共乘一台機車，要去吃午餐，晚上還可能準備要開心跨年，沒想到卻遭遇死劫，年輕生命劃下句點，讓家屬悲痛到無法接受，至於詳細肇責警方還要再釐清。

更多東森新聞報導

跨年夜死亡車禍！騎士遭輾斃 大貨車駕駛：已經開很慢了

東森陪你跨年／新北警動員5百警力維安 侯友宜赴指揮所慰勉

「警界焦凡凡」現身北市跨年維安 手持干擾槍成焦點

