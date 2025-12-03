騎車如障礙賽！400公尺百個水溝蓋 捷運工程歉：盡速恢復

高雄市 / 綜合報導

高雄捷運黃線2034年全線通車，目前相關路段正在施工，而在澄清路這段，被機車族抱怨是「危險彈跳路」，因為紐澤西護欄和三角錐 占 據道路，沿路更是佈滿溝蓋，實測發現，約400公尺道路，有上百個水溝蓋，一路顛簸，騎車像障礙賽，險象環生，捷運工程局表示，目前正在興建Y16站體，工程明挖部分的規劃造成用路人不便實在抱歉，強調道路均有規劃防滑措施，完工後會馬上恢復既有路面。

車輛行駛在道路上，只見大批機車族不斷往左邊靠，出現爭道情況，因為如果騎在道路中央，彷彿進行一場「障礙賽」，車身不停上下彈跳有夠顛簸，只要一有車切進去，瞬間無路可走只能緊靠人行道前行，機車騎士說：「騎的很顛簸，如果說那個水溝，它有凸起來的話會比較危險，就不好騎，就感覺(車發出)叩叩叩。」對機車族來說，不少人都直呼真的危險。

實際重回高雄澄清路，道路上肉眼可見新舊柏油路，左閃右閃就是要避免壓在落差邊緣，過了這關還有大魔王水溝路，一整路膽戰心驚，絲毫不得鬆懈，機車騎士說：「稍微危險一點這樣，注意就可以了。」

翻開Google地圖看看過往規劃，四線道澄清路，去年8月，溝蓋都在路邊停車格周邊，不影響行車，今年3月整排的紐澤西護欄和三角錐，逐漸占據道路，但當時機車騎的路段還算平穩，不過後續就被直擊，短短400公尺要經過上百個溝蓋，堪稱地獄路段，而會造成這個溝蓋路，主要是受到捷運黃線工程影響，對這條路線來說，澄清路扮演重要角色，因為在此分為兩條支線，而澄清路、褒揚東街路口附近，正在興建Y16站體。

高雄捷運工程局副局長王正一說：「透過人行道削減作業，讓出汽機車行駛空間，那捷運局已經透過加裝降噪橡膠墊，防滑塗料還有水溝蓋周邊進行刨鋪修繕，我們希望能夠來提高行車安全。」捷運局強調，周邊道路都有做過防滑處理，工程結束後也盡速恢復路面，但看看這道路，恐怕完工前，用路人經過只能更加小心。

