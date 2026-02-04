騎車手機滑落路旁 水林警即刻出動助失主找回

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】一名年輕機車騎士日前在前往北港途中不慎遺失手機，所幸在警方即時協助下迅速尋回。水林鄉鄭姓男子表示，手機遺失當下因人生地不熟，內心相當焦急，只能向警方求助。

北港警分局水林分駐所接獲報案後，立即啟動巡邏支援，並結合科技工具，協助鄭男使用手機定位系統進行搜尋。警方根據定位顯示位置展開查找，於短時間內在雲161鄉道路邊發現遺失手機。

鄭男拿回手機後頻頻向警方致謝，直呼「沒想到這麼快就能找回來」，對警方積極、細心的協助表達由衷感謝，也讓這起失物案件圓滿落幕。（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）