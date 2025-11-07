騎車手癢一瞥嚇壞！女騎士驚見「龜殼花掛龍頭」 網友：幸好沒被咬

[FTNN新聞網]

實習記者呂洪瑋／綜合報導

桃園一名女騎士日前騎車經過山區時，忽然感覺手邊癢癢的，低頭一看竟發現一條毒蛇懸掛在機車龍頭上，嚇得她立刻停車，所幸蛇最後自行離開，女子也毫髮無傷，驚險畫面曝光後，引發網友熱議「臺灣六大毒蛇之」、「附近有土地公廟嗎？快去！」、「這機率比中樂透還低啊」。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出影片，指出朋友騎車途中竟被一條蛇「從天而降」，直接掛在龍頭上。當時這名女騎士感覺到手邊異常發癢，低頭查看瞬間嚇到魂飛魄散，趕緊靠邊停車，所幸蛇並未攻擊人，過了一會便自行滑離現場，讓她鬆了一口氣，也忍不住驚呼「哇哩咧！我要發財了嗎？」

影片曝光後，不少網友看出該蛇外觀花紋明顯，判斷應是有劇毒的「龜殼花」，但還是最多人說趕快去買樂透阿「臺灣六大毒蛇之一」、「孤咖灰，還好牠沒咬妳」、「附近有土地公廟嗎？快去！」、「龜殼花！大部分的人會心臟病發快買大樂透哈哈哈」、「靠腰，天上掉下來一隻龜殼花，這機率比中樂透還低啊」，也有人說在樹下騎車都會小心「我每次騎車經過樹蔭底下的時候 心裡都會想 會不會有蛇… 就是怕妳這種狀況」。

