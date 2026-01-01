騎車接孫遇劫！台中鄰長嬤留言「一起吃飯跨年」遭輾斃…愛女心碎淚崩

記者吳泊萱／台中報導

跨年夜傳憾事，台中嬤3貼載孫，返家途中遭大貨車輾斃。（圖／翻攝畫面）

台中跨年夜發生令人心碎的憾事，昨日（12月31日）傍晚，一名64歲蔣姓阿嬤，騎機車接去補習的8歲孫子、5歲孫女回家，返程途中在路口與一輛右轉的大貨車碰撞，2孫目賭阿嬤命喪輪下。噩耗傳回家中，也讓一家人悲慟欲絕，蔣婦女兒表示，媽媽出門前才說「會順便買晚餐，一起吃飯跨年」，怎料這一去竟天人永隔，再也等不到媽媽回家。

心碎跨年夜，台中祖孫3人騎車返家途中與大貨車碰撞，2孫目睹阿嬤慘死輪下。（圖／翻攝畫面）

回顧車禍發生經過，31日傍晚5時43分許，蔣婦（64歲）騎著機車載8歲孫子、5歲孫女，祖孫3人在返家途中，於廍子路與軍福十三路口停等紅燈。隨後路口號誌轉綠燈，祖孫3人起步沒多久，就與左後側準備右轉的大貨車發生碰撞，3人連人帶車被捲入車底，蔣婦慘遭車輪輾壓，當場失去生命跡象，孫子及孫女則奇蹟生還，僅腿部輕微擦傷。

廣告 廣告

蔣婦遭車輪輾壓失去意識，孫子在旁焦急不已，試圖喚醒阿嬤。（圖／翻攝畫面）

據了解，蔣姓婦人是轄區鄰長，平時熱心公益也積極參加宮廟活動，人緣非常好。蔣婦女兒表示，媽媽昨天騎機車去補習班接2個孩子回家，出門前還說「會順便買晚餐，一起吃飯跨年」，沒想到卻在距離住家3分多鐘路程出事，跨年夜痛失至親，女女兒悲痛不已，「看見母親上半身被車輪輾過，我心都被掏空了」。

蔣婦女兒指出，目前尚未接獲肇事司機梁男聯絡，對方也沒有到母親靈堂前上香致意，全案仍在調查中。警方表示，目前案件已報請台中地檢署相驗死因，全案朝過失致死罪偵辦。



三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

更多三立新聞網報導

台中妹借10萬「簽約肉償」！還債後慘遭性侵拍片…惡狼重判10年上訴沒用

心碎跨年夜！台中嬤載孫回家遭大貨車輾斃…8歲孫跪地喚嬤鼻酸畫面曝

跨年前載同學吃午餐！20歲女大生車禍頭部重創亡…校方：哀痛不捨

台中霧峰嚴重車禍！機車碰撞大貨車…20歲女大生送醫不治

