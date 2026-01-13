騎車族注意！新北市7月起「全面開放重機停收費機車格」

大型重型機車使用者增加，新北市交通局宣布，將分3階段開放大型重機停放路邊收費機車格，預計到7月起全市開放停路邊收費機車格，將有助釋放原本占用的汽車格位。

新北市交通預計2026年7月起開放全市大型重型機車停放收費機車格。（示意圖／中天新聞）

新北市交通局表示，目前市內登記的大型重機數量已超過5萬台，不過市內目前僅板橋區、新莊區設置共413格大型重機專用停車格位。2025年8月起，針對板橋區、新店區試辦開放路邊機車格停放大型重機，經檢討發現，若未來政策上路，每天約可減少4.5輛大型重機停放於汽車格，並增加約7.2輛次停放於收費機車格。

此外，交通局民調結果顯示，52.5％支持開放大型重機停放機車格，另36.8％反對，基於此，新北市府將優先針對全市周轉率高且易於監管的收費機車格，擴大開放大型重機停放。

未來分3階段開放大型重機停放於路邊收費機車格，首階段自3月起先開放新莊、三重、蘆洲、林口及泰山區等5區，第2階段5月擴及中和、永和、土城及淡水區4區。到最後階段7月，增加鶯歌、三峽、汐止、貢寮等剩餘行政區，意即全市路邊收費機車格7月起全面開放大型重機停放。

交通局也說，目前大型重機整體停車率仍不高，對原有機車停車供需影響有限，尚可維持既有停車秩序。將大型重機導引至專用格或收費機車格後，有助於釋放原本占用的汽車格位，讓汽車使用空間回到原有功能。

新措施上路後，大型重機專用格、開放的機車格將採每4小時30元計費，大型重機可採斜停入格方式停放於機車格。

