騎車未打方向燈！ 警上前盤查 失聯移工轉身落跑

高雄市 / 綜合報導

高雄一名越南籍失聯移工，范姓男子，今(18)日早上九點多騎乘機車行經大寮區，未打方向燈加上形跡可疑，巡邏員警察覺有異上前要求盤查，沒想到正當警方查驗證件時，他拔腿就奔，儘管員警緊追在後，甚至期間有熱心民眾協助載送，但這名范姓男子還是逃之夭夭、不知去向，警方說，將會持續追查，將人繩之以法。

監視器畫面拍下，一名男子神情慌張，急忙在道路上奔跑，沒多久，後方出現一名警察緊追在後，趕緊攔下民眾搭了便車，追上男子，究竟怎麼一回事，原來稍早前，警方巡邏看見男子，要求他一旁停車受檢沒想到男子車輛停下後，拔腿就跑才讓警方緊追在後，足足有260公尺。

附近民眾說：「這邊徘徊這樣子，然後看起來就是像在找人這樣，因為之前就是有遇過，好像有一個外籍，然後他們就是開車，然後就直接類似逆向，然後開始擦撞擦撞這樣子。」

記者VS.附近民眾說：「(這邊是比較多移工對不對)，我們這邊過去有工廠，所以會有很多那個外籍，外籍的人士。」事發就在今日早上九點多，當時巡邏員警，在高雄大寮區鳳屏一路，看見，這名范姓男子形跡可疑，未打方向燈，因此上前追查。

只是男子將證件交給警方後，便趁隙逃跑，事後追查他是，一名越南籍失聯移工，中庄所副所長郭明儒說：「已主動展開調查針對未打方向燈，及拒絕逃避稽查部分製單舉發。」雖然越南籍移工，成功逃離警方視線不知去向，不過警方仍然持續追查要將人繩之以法。

