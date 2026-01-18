騎車未打方向燈！ 警上前盤查 失聯移工轉身落跑
高雄市 / 綜合報導
高雄一名越南籍失聯移工，范姓男子，今(18)日早上九點多騎乘機車行經大寮區，未打方向燈加上形跡可疑，巡邏員警察覺有異上前要求盤查，沒想到正當警方查驗證件時，他拔腿就奔，儘管員警緊追在後，甚至期間有熱心民眾協助載送，但這名范姓男子還是逃之夭夭、不知去向，警方說，將會持續追查，將人繩之以法。
監視器畫面拍下，一名男子神情慌張，急忙在道路上奔跑，沒多久，後方出現一名警察緊追在後，趕緊攔下民眾搭了便車，追上男子，究竟怎麼一回事，原來稍早前，警方巡邏看見男子，要求他一旁停車受檢沒想到男子車輛停下後，拔腿就跑才讓警方緊追在後，足足有260公尺。
附近民眾說：「這邊徘徊這樣子，然後看起來就是像在找人這樣，因為之前就是有遇過，好像有一個外籍，然後他們就是開車，然後就直接類似逆向，然後開始擦撞擦撞這樣子。」
記者VS.附近民眾說：「(這邊是比較多移工對不對)，我們這邊過去有工廠，所以會有很多那個外籍，外籍的人士。」事發就在今日早上九點多，當時巡邏員警，在高雄大寮區鳳屏一路，看見，這名范姓男子形跡可疑，未打方向燈，因此上前追查。
只是男子將證件交給警方後，便趁隙逃跑，事後追查他是，一名越南籍失聯移工，中庄所副所長郭明儒說：「已主動展開調查針對未打方向燈，及拒絕逃避稽查部分製單舉發。」雖然越南籍移工，成功逃離警方視線不知去向，不過警方仍然持續追查要將人繩之以法。
更多華視新聞報導
苗警取締違規中巴 整車22名失聯移工一網打盡
高雄惡劣肇逃！名車撞少年 「門沒關」頂單車落跑
移工急小解跌入河 弟救兄同受困泡水冷得發抖
其他人也在看
中天主播「馬德」遭收押禁見 國防部回應了
[NOWnews今日新聞]綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑，今（17）日傳出疑似與中國方面有金錢往來，涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，昨日遭到高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 117
中天記者涉犯國安法 遭橋頭地院收押
[NOWnews今日新聞]（18:00更新）橋頭地檢署偵辦共諜案，昨（16）日北上前往中天主播林宸佑住處搜索，並帶回偵訊。林宸佑疑涉犯國安法，遭橋檢聲押。稍早橋頭地院裁定收押禁見。對於案件詳情，橋頭地...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 70
中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！「臉書貼文細節」引網聯想
社會中心／綜合報導橋頭地檢署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處，將人拘提並帶回高雄偵訊。據了解，檢調單位是以涉嫌違反《國家安全法》偵辦此案，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早開庭審理，裁定林宸佑羈押禁見。民視 ・ 1 天前 ・ 55
「日本一番頂級橄欖油」遭低價粕油冒充 食藥署命全面下架
【緯來新聞網】衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）近日查獲國內兩家食品公司涉嫌自國外進口低價橄欖粕油，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
首日湧7萬人次! 美食+輕旅行 台南甜點節周邊景點一次看
深受親子歡迎的台南甜點節今天下午揭幕，現場塞爆，活動首日估計湧入7萬人次，讓民眾讚嘆「不愧是全糖之都」；市府也趁勢行銷地方觀光，推薦8大順遊景點，還有2道知名美食，邀請各界一起來吃、喝、玩、樂。市府觀光旅遊局長林國華表示，接近農曆春節，天氣涼爽、舒適，適合規劃輕旅行，建議民眾參加甜點節之外，也可走訪自由時報 ・ 22 小時前 ・ 2
低價粕油冒充頂級橄欖油 食藥署：下架送辦
（中央社記者沈佩瑤台北16日電）有不肖業者自國外輸入低價橄欖粕油，竟假冒高級橄欖油販售。食藥署今天傍晚表示，除相關油品全面下架回收，全案由地檢署偵辦中，針對業者違反GHP等缺失，已要求限期改善。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
被控當機密掮客 中天新聞主播遭羈押禁見
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 橋頭地檢署偵辦陳姓海陸中士為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片案，發現案外案，中天電視台主播林姓主播被查出利用媒體職務之便，充當掮客，以現金收買現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料後交付給中國大陸人士，橋檢指揮法務部調查局及國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部16日執行搜索，並將林姓主播等10人約談到案，檢察官偵訊後，確認林姓...匯流新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
來宜蘭看燈節、吃平安粥、走訪洗心療癒景點！迎新送舊好運來
迎著歲末年初的轉換時刻，來一趟既熱鬧又療癒的宜蘭小旅行。當冬山舊河港燈節點亮夜色，耀眼燈火沿著水岸鋪展，年味也在不知不覺中流動起來；走進宜蘭傳藝園區，看張燈結綵的傳統年景，把祝福一盞盞掛上心頭。再循著在地人的腳步，到昭應宮吃一碗象徵平安順遂的平安粥，為新的一年添好運。旅程最後，走進太平山的森林深呼吸，或到清水地熱谷泡足湯、煮顆溫泉蛋，讓身心慢慢回到最舒服的節奏——這趟迎新送舊的宜蘭行程，剛剛好，把祝福、能量與好心情一次帶回家。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
中天主播林宸佑涉國安法羈押禁見 侯漢廷對比綠營共諜案「僅20萬交保」
中天電視台主播綽號「馬德」的林宸佑以犀利提問爆紅，今（17）日卻傳出疑遭中共吸收涉犯《國安法》，遭高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回偵訊，訊後法院裁定收押禁見。對此，台北市議員侯漢廷在臉書發文，比較林宸佑與先前涉共諜案件的處境，感嘆「馬德拿不到立法院資料，拿不到總統府資料，羈押禁見」。對於林宸佑遭羈押禁見一事，侯漢廷指出，游錫堃助理盛礎纓，共諜案20萬交保；總統府......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 7
中天主播涉國安法吸收現退役軍人？國防部：依國安聯防機制即蒐即辦
中天主播林宸佑因吸收現退役軍人涉國安法遭到檢調偵辦並羈押禁見，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。中天主播林宸佑涉違反國安法被偵辦一案，橋頭地檢署2026年1月17日晚間對外發布新聞稿指出，林宸佑涉扮......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 15
超狂！捐血抽高價黃金掀排隊人潮 有人清晨4點到場排隊
史上最狂捐血！彰化縣榮華慈善會今天（18日）在彰化市舉辦「寒冬捐熱血、開心抽黃金」公益捐血活動，備受矚目的是只要捐血500CC，就可以參加每份市價高達6000元的黃金大抽獎，吸引數百人排隊抽血，排隊人龍總長度達數百公尺；埔鹽鄉王姓民眾更是清晨4點就來到捐血會場拔得頭籌，他說捐血10多年每次都是捐50自由時報 ・ 7 小時前 ・ 15
林宸佑節目上曾說來把我抓走！ 涉違國安法遭羈押｜#鏡新聞
這回檢調會查出媒體記者涉嫌違反國安法，主要是因為先前偵辦一名海軍陸戰隊陳姓中士的投共洩密案。親友指出，陳姓中士經濟狀況不佳，曾向地下錢莊借錢，是否因此遭到中共以金錢利誘，成為檢方追查的重點。後續也正是在第四波搜索行動中，查出涉嫌交付現金給多名軍人的記者林宸佑，案情因此進一步擴大。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
主播林宸佑涉國安法遭羈押禁見！律師揭密：列貪污共犯是「重要角色」
電視台主播兼記者林宸佑涉嫌利用媒體職務之便，擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等行賄現役及退役軍人，被依涉犯國安法、貪污治罪條例羈押禁見。律師陳君瑋特別針對「貪污罪」部分說明，指出林宸佑雖無公務員身分，但因身為重要角色，涉案程度高，因此構成「共同正犯」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
林宸佑涉犯國安法收押「竟有人護航？」卓冠廷：這是辨認中共在台協力者時間點
即時中心／梁博超報導橋頭地檢署16日指揮高雄市調處，前往《中天新聞台》記者兼主播林宸佑位於台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪將他帶回，橋頭地院昨（17）日傍晚裁定羈押禁見；然而，包括民眾黨立委張啟楷、民眾黨立院黨團主任陳智菡及不少名嘴等人，竟在第一時間選擇護航。對此，民進黨新北市議員卓冠廷直言，現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點。民視 ・ 11 小時前 ・ 47
愛到卡慘死! 為愛頂罪被抓包 女連吃酒駕.頂替兩罪
社會中心／李豫翰、洪國凱 台北報導日前有一對情侶在信義區喝完酒後，開車回家路上在大安區跟其他車輛發生碰撞。員警到場，女友跟警方說車是她開的，還在員警指示下，先把車移到路邊。卻被對方駕駛戳破，是跟男友交換座位，而且一測之下，酒測值比男友還高，不但跟男友都被依公共危險移送，還因為愛頂罪，多一條罪名。逼逼逼，酒測器警報響起，眼前男子酒駕事證明確，但一開始卻是女友跳出來頂罪，被後方駕駛的行車紀錄器拍得一清二處。員警亮出行車紀錄器，清楚拍下一男一女下車交換座位的畫面，當場戳破這對情侶謊言。事情就發生在台北市大安區，男子酒駕肇事，陳姓女友為愛甘願犧牲，已經很狗血，但沒想到酒測一查，比男友還高！愛到卡慘死! 為愛頂罪被抓包 女連吃酒駕.頂替兩罪（圖／警方提供）郭姓男子跟陳姓男子撞車後，雙方立刻報警處理，警方到場後，坐在副駕的陳姓女友向員警聲稱車是自己開的。只是沒想到，現場處理完，警方請陳姓女友把車移到路邊後，酒測器一吹，才發現女子也酒駕，更被對方駕駛檢舉，抓包頂替男友。愛到卡慘死! 為愛頂罪被抓包 女連吃酒駕.頂替兩罪（圖／警方提供）兩人被依公共危險移送，只是女子不服、還申請提審，反控是員警叫他移車，卻被法官駁回，認為女子有判斷能力，自己喝酒不該開車。女子為愛頂罪不成，還比男友多一條罪名，只能說偷雞不著蝕把米。原文出處：愛到卡慘死？幫男友頂罪被抓包 女子酒測值也超標「罪加一條」 更多民視新聞報導最後檢查！大學學測今起登場 注意事項看這裡有水了！基隆麥金路破管搶修完成 預估下午3時前全面正常供水獸慾大發脫光硬扯「親妹內褲」 屏東18歲男亂倫未遂民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中天主播林宸佑涉犯國安法遭羈押！沈伯洋嗆：現在收紅錢的是誰？「馬德」
即時中心／綜合報導 《中天新聞台》記者兼主播林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等給現役軍人，再由現役軍人交付軍事相關資料給中國籍人士，16日依涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪遭橋頭地檢署帶回，昨（17）日傍晚橋頭地院裁定羈押禁見。民進黨立委沈伯洋今（18）日凌晨對此直言，國共的特色就是自己在做什麼，就先抹別人在做。「結果現在在收紅錢的是誰？馬德！」民視 ・ 8 小時前 ・ 28
紐約市護士罷工4天 長老會醫院恢復談判 蒙特菲奧里和西奈山仍僵持
紐約市三大醫療集團護士罷工持續四天仍未停止，但勞資雙方在繼續口水戰的同時，也開始釋出緩和跡象。其中長老會醫院(NewYo...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
「泡泡馬特」中和環球百人排隊起口角傳出有刀 警到場竟是烏龍一場
POP MART「泡泡馬特」中和環球店日前開幕，吸引許多熱情粉絲前往朝聖，今天（18日）上午10許，數百名排隊要購買泡泡馬特的現場，1名45歲的溫姓女子與41歲的41歲許姓男子發生爭吵，因其他排隊的民眾傳出有人拿刀，所以就有民眾報警，警方獲報不敢大意，立即派遣優勢警力到場調查，結果竟是烏龍一場，根本沒有拿刀排隊引發紛爭的情形，事後溫女與許男經警方勸解後互不提告。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
角板山行館梅花季 王明距副市長：打造北臺灣冬季賞花指標景點
記者陳華興／桃園報導 桃園市副市長王明鉅十七日上午前往復興區，出席「二0二六角板山行…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台南續拚千萬人次走春 12條路線免費定時導覽
下個月即將迎來長達9天農曆春節連假，台南已連續3年春節旅遊人次突破千萬。文化局指出，月津港燈節、龍崎光節空山祭等特色燈節，已成春節觀光標的；觀旅局表示，老街、商圈、寺廟、古蹟過年向來吸引可觀人潮，今年特別於觀光熱區推出12條免費定時導覽路線，透過雙腳走讀，拚延續「千萬人潮」佳績。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言