騎車滑手機明年提高罰1200元 網提2質疑看衰「要抓才有用」

機車騎士滑手機翻倍罰1200元預計明年上路，但網友認為定義模糊且未開放檢舉，根本意義不大，圖為機車族示意圖。（本刊資料照）

立法院日前三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文，將騎士手持行動電話，及汽機車抽菸影響他人行車安全，提高罰鍰到1200元，預計明年開始實施。新法通過後，在社群引發討論，但許多網友認為，「手持」定義模糊，沒有明確規範「使用手機架」，加上也不開放民眾檢舉，要抓才有用，提高罰責意義不大。

新通過道交條例是怎麼規定？

根據最新「道路交通管理處罰條例」部分條文修正，汽機車駕駛人於行駛期間，若手持或吸食香菸，導致影響他人行車安全者，罰鍰從原本的600元提高至1200元；機車駕駛人行駛時以手持方式使用手機、電腦等電子裝置，罰鍰則由1000元提升至1200元。法案已三讀通過，待總統公布，預計明年就會實施。

新法在PTT引發討論，但如何定義手持，網友都有疑問，「滑智慧手表的話也算滑手機嗎」、「智慧手表搞不好會被罰耶」、「怎麼定義影響他人」。也有網友認為，「滑手機架上的手機大概也沒事，因為是手持」、「只罰手持的條文沒改，用手機架的都safe」、「屁用！現在一堆人直接放車架上面玩，還有些人直接手機打橫看」。

使用手機架是否開罰？ 交通部這樣回

另外不少網友更點出問題，直言提高罰鍰金額根本影響不大，「有在抓嗎」、「根本沒差，又不能檢舉」、「警察要抓才有用」、「不要白目在警察面前滑就好」、「沒看過警察會抓騎車開車抽菸的」。

對於機車騎士使用手機架是否開罰？交通部說明表示，儘管條文規定「手持」手機、電腦為開罰要件，但如果有「影響駕駛安全」疑慮者，同樣也能開罰，呼籲民眾騎車盡量不要使用任何電子設備。

