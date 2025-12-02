騎車禮讓行人過斑馬線仍被開罰！警方揭關鍵原因，違規最重罰6000元

隨著交通安全意識抬頭，「行人優先」已成為用路人的基本觀念，然而實際執法標準卻讓不少駕駛感到困惑。近期有網友分享２起相似案件，同樣是機車從正在通過斑馬線的行人後方經過，一件遭警方開罰，另一件卻因「違規事實不明確」不予成立，讓他質疑執法標準不一。這起討論凸顯出目前法規的模糊地帶，也讓民眾對於未禮讓行人的標準產生疑問，好奇怎樣才算不禮讓行人？

騎車從斑馬線行人後方通過

一名網友日前在Mobile01平台分享２起案例，第１起發生在2025年，一名機車騎士行經桃園市中壢區某路口時，停車禮讓行人通行斑馬線，待行人走過後才從其後方通過，卻意外遭現場警察攔查開罰單。執勤警察解釋，禮讓行人應與行人保持至少３個斑馬紋（枕木）距離，不過後續重回現場勘查時，發現該處斑馬線下半段因路面施工模糊不清，警方承認案件確有爭議性，隔日主動撤銷罰單。



第２起案例發生在2023年，同樣有機車騎士從正在通行斑馬線的行人後方通過，遭後方汽車駕駛檢舉，但板橋警分局卻認定「違規事實不明確」，最終不予成立。



針對這２起案例，原PO感到困惑，認為從行人後方通過到底是否違規，答案似乎因人而異，只能仰賴當下警察的主觀判斷，倘若民眾收到罰單有疑慮的話，就只能訴願、行政訴訟。

網友對未禮讓行人標準的見解

此貼文引發熱烈討論，不少網友指出「基本上是不得進入行人『行進方向３公尺內』，且汽車前懸或機車前輪已進入行人穿越道上，同時符合上述２條才構成違法，所以從行人後方過沒有３公尺限制，行人沒走在行穿線上也可以不禮讓」「基本上行人為中心，半徑1.5到３公尺（３枕木）範圍都算，這是科技執法程式設定」「規定要３個枕木以上的距離，相當於１個車道寬，１個枕木可能還是會被檢舉」。



不過也有網友提出實際考量，表示「我不清楚法規是如何規定，但是我常常看到行人回馬槍，轉頭往回跑」，認為即使從後方通過也可能發生危險。

未禮讓行人認定標準

根據新北市政府警察局板橋分局說明，車輛行經行人穿越道或未劃設行人穿越道的交叉路口，遇有行人穿越時，均應暫停讓行人先通過，並與行人保持３公尺以上距離。這個距離約等於１個車道寬度，或是行人穿越道上３個枕木紋的間隔。

2025未禮讓行人罰款

依據《道路交通管理處罰條例》第44條規定，駕駛人開車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交叉路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，可處新台幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰。

未禮讓行人造成傷亡罰款

為了警惕駕駛人遵守停讓行人規定，減少行人事故發生，交通部已公告修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則。新制調高駕駛未停讓行人導致傷亡的裁罰金額，自6/30起，致人輕傷罰鍰由7,200元提高至18,000元，致人重傷或死亡將一律處以最高罰鍰36,000元。



新北市交通裁決處處長李忠台表示，駕駛汽車行近行人穿越道應停讓行人，確保通行安全，「行人優先」不僅是交通規則，也是每位駕駛人應有的基本觀念。同時提醒行人穿越馬路也應遵守交通規則，留意突發狀況不要低頭滑手機，駕駛人與行人都應相互尊重，建立正確用路觀念，共創安全和諧的交通環境。

▲禮讓行人過馬路時，應與行人保持３公尺以上距離。（圖片來源：竹縣警好客）

