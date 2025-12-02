騎車禮讓行人過斑馬線仍被開罰！警方揭關鍵原因，違規最重罰6000元
隨著交通安全意識抬頭，「行人優先」已成為用路人的基本觀念，然而實際執法標準卻讓不少駕駛感到困惑。近期有網友分享２起相似案件，同樣是機車從正在通過斑馬線的行人後方經過，一件遭警方開罰，另一件卻因「違規事實不明確」不予成立，讓他質疑執法標準不一。這起討論凸顯出目前法規的模糊地帶，也讓民眾對於未禮讓行人的標準產生疑問，好奇怎樣才算不禮讓行人？
騎車從斑馬線行人後方通過
一名網友日前在Mobile01平台分享２起案例，第１起發生在2025年，一名機車騎士行經桃園市中壢區某路口時，停車禮讓行人通行斑馬線，待行人走過後才從其後方通過，卻意外遭現場警察攔查開罰單。執勤警察解釋，禮讓行人應與行人保持至少３個斑馬紋（枕木）距離，不過後續重回現場勘查時，發現該處斑馬線下半段因路面施工模糊不清，警方承認案件確有爭議性，隔日主動撤銷罰單。
第２起案例發生在2023年，同樣有機車騎士從正在通行斑馬線的行人後方通過，遭後方汽車駕駛檢舉，但板橋警分局卻認定「違規事實不明確」，最終不予成立。
針對這２起案例，原PO感到困惑，認為從行人後方通過到底是否違規，答案似乎因人而異，只能仰賴當下警察的主觀判斷，倘若民眾收到罰單有疑慮的話，就只能訴願、行政訴訟。
網友對未禮讓行人標準的見解
此貼文引發熱烈討論，不少網友指出「基本上是不得進入行人『行進方向３公尺內』，且汽車前懸或機車前輪已進入行人穿越道上，同時符合上述２條才構成違法，所以從行人後方過沒有３公尺限制，行人沒走在行穿線上也可以不禮讓」「基本上行人為中心，半徑1.5到３公尺（３枕木）範圍都算，這是科技執法程式設定」「規定要３個枕木以上的距離，相當於１個車道寬，１個枕木可能還是會被檢舉」。
不過也有網友提出實際考量，表示「我不清楚法規是如何規定，但是我常常看到行人回馬槍，轉頭往回跑」，認為即使從後方通過也可能發生危險。
未禮讓行人認定標準
根據新北市政府警察局板橋分局說明，車輛行經行人穿越道或未劃設行人穿越道的交叉路口，遇有行人穿越時，均應暫停讓行人先通過，並與行人保持３公尺以上距離。這個距離約等於１個車道寬度，或是行人穿越道上３個枕木紋的間隔。
2025未禮讓行人罰款
依據《道路交通管理處罰條例》第44條規定，駕駛人開車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交叉路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，可處新台幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰。
未禮讓行人造成傷亡罰款
為了警惕駕駛人遵守停讓行人規定，減少行人事故發生，交通部已公告修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則。新制調高駕駛未停讓行人導致傷亡的裁罰金額，自6/30起，致人輕傷罰鍰由7,200元提高至18,000元，致人重傷或死亡將一律處以最高罰鍰36,000元。
新北市交通裁決處處長李忠台表示，駕駛汽車行近行人穿越道應停讓行人，確保通行安全，「行人優先」不僅是交通規則，也是每位駕駛人應有的基本觀念。同時提醒行人穿越馬路也應遵守交通規則，留意突發狀況不要低頭滑手機，駕駛人與行人都應相互尊重，建立正確用路觀念，共創安全和諧的交通環境。
▲禮讓行人過馬路時，應與行人保持３公尺以上距離。（圖片來源：竹縣警好客）
更多食尚玩家報導
2026年12星座財運大洗牌！魔羯恐破財要小心，「冠軍」興趣變金錢旺整年
Disney+沒進前５名！2025最好用串流平台排行榜，冠軍片單豐富、沒對手
一堆人不知道！他大埔鐵板燒用餐「１舉動」被多收80元，過來人曝關鍵原因
饗饗、旭集調漲100元！饗賓集團５大Buffet全新價位，「這天起」調價前衝一波
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
認同陳水扁「2026恐藍綠翻轉」！蔡正元轟國民黨破口在「她」：沒人這麼傻
前總統陳水扁日前分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因在於國民黨主席鄭麗文頻頻被質疑的紅統立場，可能會拖累明年選情。對此，前立委蔡正元在節目《蔡正元講座》直言，台灣要「和平統一」就需要「親中」的基礎，但單純親中在台灣是活不下去的，無法上台執政，台灣沒有政黨可以抵抗美國的壓力，因此一定要「親中又親美」。蔡正元認為，民進黨現已確定是反中且親美的......風傳媒 ・ 6 小時前
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 11 小時前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 13 小時前
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 1 小時前
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同EBC東森新聞 ・ 14 小時前
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 17 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 1 天前
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 20 小時前
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...早安健康 ・ 15 小時前
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導現任高雄市長陳其邁將於2026年卸任，誰能接棒大位備受外界關注；民進黨之前敲定，「南2都」台南、高雄市長候選人，都將由初選定奪，綠營內部多人呼聲高，初選選情預計相當熱烈。高市幾位資深綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人，都傳出有意角逐，獲勝者可能將對決國民黨立委柯志恩。上述幾人最近也都動作頻頻，許智傑今（30）上午更舉辦「見面會」，綠委邱志偉、前高雄市議員陳致中都到場力挺。民視 ・ 1 天前