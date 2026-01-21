南部中心／林俊明、莊舒婷 台南報導

台南有大學生與同學一起騎車出門，不過卻在行經一處施工處慘摔，其中一人因此摔斷了手，學生在網路指控，不僅施工標誌沒掛好，柵欄也沒有拉上，在摔車地點前方還有一個非常深的坑洞，不過工程單位解釋，有相關指引，是騎士速度快應注意未注意。





騎車行經施工處"摔斷手" 大學生怒控施工標示不清

事發在工地，民眾指控施工標示不清楚。（圖／工程單位）行車紀錄器拍下，幾台機車騎士原本好端端騎在馬路上，不過下一秒，一個接著一個摔車。透過監視器畫面再看一次，四台機車往前騎，只有一台成功煞住，另外三台通通慘摔，騎士指控，施工告示牌面向一旁草叢，柵欄也沒拉上。聲源：當事騎士楊同學：「清晨的時候稍微有點起霧，我們也沒有很快，一騎進去之後因為地上都是沙，就開始打滑。」聲源：現場騎士：「柵欄也沒有拉起來，導致我們騎進去在這邊打滑，如果沒有注意的話，前面就是洞。」一名大三的楊同學，與朋友一起騎車外出，來到這個地點時，只有他煞住，後方的兩名友人和路人，煞車不及摔成一團，楊同學說，其中一人還摔斷了手。聲源：當事騎士楊同學：「一個類似懸崖嗎，如果我們再快一點，全部衝進去應該可能就是連，可能不是摔斷手這麼簡單。」現場工程行人員vs.騎士：「也有看過有人衝下去嗎，有啊很多次喔兩次，很久了嗎最近也是最近，一個月以內吧。」現場人員：「他騎很快他說他30我也不相信啊。」

騎車行經施工處"摔斷手" 大學生怒控施工標示不清

騎士指控一處工地因為柵欄沒拉，導致多人慘摔。（圖／民視新聞）事發地點就在台南關廟一處工地，工程單位解釋門其實會關上，是工人要施工才會把門打開，認為是騎士速度快釀禍。工程單位職安主任：「我在路口有一個燈箱，還有一個道路施工箭頭往右喔，他沒有順著那個箭頭方向，他直接順著箭頭方向他直接衝進去，你們自己騎車自摔，沒有保持安全距離車速過快，還要怪我們。」台南警歸仁分局副分局林逸新：「因發生時段為凌晨且傷者須就醫，本分局為求慎重，立即交付通知聯繫單予各駕駛人，擇期前來本分局交通分隊製作筆錄。」學生指控是工地標示不清柵欄沒關，工程單位則認為騎士應注意未注意，詳細原因還有待後續釐清。

原文出處：騎車行經施工處"摔斷手" 大學生怒控施工標示不清

