騎車見右邊「此路不通」沒打燈就左轉…收1200罰單 抗罰失敗原因曝

記者羅欣怡／桃園報導

桃園一名騎士未打方向燈就直接左轉遭開罰單，不服提起訴訟。（示意圖／資料畫面）

男子阿力（化名）今年4月騎車行經桃園區建國路、漢中路口時，因右側巷口設有「此路不通」標誌，未打方向燈就直接左轉，沒想到卻遭警方當場舉發，事後收到一張1200元的罰單。阿力不服提起訴訟，強調自己是「照指示走」，根本不需要打方向燈，但法院並未買單，最終仍判他敗訴。

判決書指出，阿力於今年4月間騎乘機車行經路口時，被警方認定有「未依規定使用方向燈」的違規行為，依法開出1200元罰鍰。

阿力事後提出行政訴訟喊冤，主張當時右側道路明確設有「此路不通」標誌，他只能依指示左轉前行，屬於「順勢行駛」，並非主動轉彎，因此認為不必再多此一舉打方向燈。

不過，台北高等行政法院法官指出，依《道路交通安全規則》第109條第2項第2款規定，駕駛人轉彎時本就應依規定使用方向燈，且應持續顯示至完成轉彎為止；另依《道路交通管理處罰條例》第42條規定，未依規定使用燈光者，可處1200元以上、3600元以下罰鍰。

法官認定，阿力於事發當下左轉時，全程未使用方向燈，事實明確。即便路口設有「此路不通」標誌，也無法免除轉彎時應打方向燈的法定義務，阿力的理解屬於「法律誤認」，認為警方開罰並無違法或裁量失當情形，最終裁定駁回阿力的告訴。

