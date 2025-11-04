騎車載孩「4貼」！ 背帶綁童危險懸空 網：沒有座位當背包？

有民眾在路上直擊，爸媽騎車一家四口違規四貼。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





有民眾在路上直擊，爸媽騎車一家四口違規四貼，小孩不只沒戴安全帽，還只用背帶背著，整個人懸空，相當危險。

大家都在路口停等紅燈，但就是這一停，讓駕駛看清前方驚悚情形。前方機車後座乘客用背帶背著小朋友，不過小朋友根本沒有坐在椅子上，而是整個人懸空，看起來快要掉下來。前面孩坐著一個小朋友，甚至沒戴安全帽，一家四口四貼上路已經違規，還讓小孩身陷危險。

影片曝光引發熱議，有人說這樣根本就是綁小孩，而且如果行駛時間過長，小孩長時間懸掛，很有可能弄傷脊椎，還有人說萬一腳被排氣管燙傷怎麼辦。警方表示，將調閱車牌以車追人，請家長到案說明。

