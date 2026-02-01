南部中心／鄧山田、莊舒婷 高雄市報導

高雄一名男子騎電動自行車，逆向撞到行人，雙方因此發生口角，而誇張的是，撞人的騎士竟然動手毆打被撞的70歲男子，被害人妻子勸架也遭波及，一名見義勇為的大學生路過看不下去上前幫忙，卻遭對方持安全帽攻擊受傷，警方到場後依傷害罪現行犯將人當場逮捕，打人的男子還是環保局的清潔隊員。





騎車逆向撞人爆口角 騎士毆打7旬翁.勸架大學生

大學生將男子壓制在地，自己也被打傷和抓傷。（圖／翻攝畫面）遭打民眾尖叫，啊。一名頭戴安全帽的灰衣男子，雙手不斷朝著老先生揮拳，老先生妻子在一旁，用手試圖保護丈夫，卻也慘遭打傷，只見老先生滿臉是血，經過的大學生趕緊上前幫忙。遭打民眾說，救人喔。目擊民眾說，你先不要過去，不要過去。不顧自己可能的危險，朝著動手的騎士走過去，不過卻慘遭對方持安全帽攻擊，嚇壞目擊民眾。目擊民眾說，這邊沒有地址啦，欸欸。還好大學生手腳俐落，直接將動手男子壓制在地。高市警楠梓分局楠梓所副所長徐晨剛：「獲報在楠梓區惠民捷道，有民眾發生口角立即派員到場。」

事發就在高雄楠梓區，55歲的馬男當時騎電動自行車不但在人行道逆向，還碰撞70歲林姓男行人，雙方發生口角，接著馬男就動手傷人。民眾：「有時候會有就是逆向的，這條路是人行的那邊有寫，有的人有違規。」當事人簡同學：「老先生整個臉都是血就是很慘，我就覺得去幫他擋一下，他們的呼救聲就是太大了，我就覺得再不上去我會覺得有點對不起自己。」





簡姓大學生遭打傷，臉部傷痕累累。（圖／民視新聞）見義勇為的大學生接受採訪，還原當時過程，脫下口罩，只見臉上傷痕累累，手包著紗布，膝蓋也受了傷。今年21歲的簡同學是高雄人，就讀台中的大學今年二年級，不但是排球系隊，偶爾也會到健身房健身，放寒假回南部，勇敢的他，當下快速將嫌犯壓制，讓傷害沒有擴大，警方也將公開表揚。簡同學女友：「擔心因為不知道對方身上會有什麼武器之類的，我有跟他說不要過去，但他好像沒有聽到。」當事人簡同學：「我也很抱歉沒有保護好自己就上去幫忙，要先保護好自己。」動手男子是環保局的清潔隊員，行事不當，將送環保局職工考核會進行議處並先暫停勤務執行，其實這名男子在去年也曾持磚頭，與民眾發生口角，警方也提醒大家，若目擊衝突要立即報警，並保護好自己的安全，而動手的男子也被依傷害罪現行犯逮捕，警詢後移送橋頭地檢署偵辦。

