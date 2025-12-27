騎車飆時速90公里去海邊…法院認證「在道路上競駛」違規仔付慘痛代價

記者陳弘逸／台南報導

男子騎機車飆到時速90公里以上，被警方以「二輛以上汽車共同在道路上競駛」開罰3萬元，吊銷駕駛執照，並應參加道路交通安全講習、吊扣汽車牌照6個月。（示意圖／PIXABAY）

台南市李姓男子去年凌晨，在安平區安港路段騎機車跟人競速，飆到時速90公里以上，被警方以「二輛以上汽車共同在道路上競駛」開罰3萬元，吊銷駕駛執照，並應參加道路交通安全講習、吊扣汽車牌照6個月。李男不服氣提起行政訴訟，強調沒有測速記錄，並非競速，認為裁決違法，但法官認為是主觀見解，駁回告訴。

判決指出，李男2024年6月20日凌晨0時42分許，到台南市安平區安港路段騎機車跟人競速，被警方以「二輛以上汽車共同在道路上競駛」的違規而逕行舉發，並依道路交通管理處罰條例，開罰3萬元，吊銷駕駛執照，並應參加道路交通安全講習、吊扣汽車牌照6個月。

李男遭重罰，認為是到海邊騎車，騎車的距離也有350公尺，沒有實際的測速記錄，並非競速，認為裁決違法，因此，提起行政訴訟。

綜合相關證據，李男在速限50公里的道路上，飆到時速90公里以上，達危險駕駛程度，提起訴訟主張，屬於個人主觀見解，因此不予採信，且本件皆依法量處，並無處罰過當。

法官認為，李男有「二輛以上汽車共同在道路上競駛」違規事實明確，訴請撤銷原處分，無理由，應予駁回，須300元裁判費。

