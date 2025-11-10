騎車、賞景還能帶毛孩闖關！乘風而騎林園場變身草地派對

▲乘風而騎最終場在林園海洋濕地登場。

體驗林園濕地生態與清水巖奇岩之美 「高雄乘風而騎」最終場魅力收騎 民眾大讚不虛此行

【記者 王苡蘋／高雄 報導】由高雄市政府觀光局主辦的「高雄乘風而騎」系列活動，今（8）日於林園海洋濕地公園畫下2025年完美句點。活動由「高雄市國際自行車觀光促進協會」專業領騎，結合「高雄市林園區紅樹林保育學會」、「林園愛鄉協會」深入導覽，帶領騎士們探索林園海洋濕地公園、紅樹林生態、汕尾海堤、市境之南樹等特色景點。今年更首度納入兼具珊瑚奇岩、自然生態與宗教傳說的「清水巖風景區」，讓參與者驚呼「原來林園這麼美！」

▲高雄市觀光局高閔琳與與會貴賓合影

觀光局長高閔琳表示，「高雄乘風而騎」透過結合地方導覽、生態體驗、市集與音樂表演，打造獨具高雄特色的永續低碳旅遊品牌。活動與在地社區、文史與生態團體攜手合作，展現城市結合自然、人文與地方創意的活力。今年林園場不僅帶領民眾騎入漁村、宗教與濕地生態場域，主舞台更推出「草地派對」與寵物友善的「毛起來玩」闖關遊戲，吸引許多毛爸媽攜家帶眷一起闖關、野餐、聽音樂、逛市集，享受悠閒秋日騎旅。

高閔琳進一步分享，今年「高雄乘風而騎」自9月起一路療癒陪騎市民、旅客：首站三民場漫遊城市綠廊與鐵道文化；10月岡山場走進老街與空軍歷史，感受舊城新生；11月鳳山鳥松場以都會生態串聯衛武營與澄清湖；最終場林園以濕地與珊瑚礁奇岩景觀為主軸，帶領民眾騎入市境之南，感受多重自然地景魅力。活動全年串聯超過30家在地店家、導覽團隊與創意品牌，讓地方故事被看見，也讓慢騎旅遊成為高雄觀光的新亮點。

▲在秋日的微風中騎單車造訪林園地標、現場還有一系列寵物友善的「毛起來玩」闖關活動、離海最近的市集，好吃好玩好漂亮。

今日活動貴賓雲集，包括林園紅樹林保育學會蘇文華理事長、林園愛鄉協會陳俊強前理事長、高雄市國際自行車觀光促進協會柯德宏理事長、123視障追風協力車協會林源斌總幹事、高雄市自行車商業同業公會黃國民理事、石斑魚職人蘇德威（魚社長）等踴躍支持；市議員李雨庭、王耀裕、邱于軒及林園區長簡水彬、高雄市旅行商業同業公會鄭雪玲副理事長亦到場與民眾同樂。活動尾聲，許多鐵粉直呼「期待明年再一起乘風而騎！」

高雄每週都有精彩活動登場。11月15、16日將推高雄出「高雄鹹酥雞嘉年華」、11月22、23日「2025高雄咖啡節」，11月29日則有「海線潮旅行音樂市集」登場，邀請市民與遊客暢玩高雄、享受滿滿的城市魅力。

更多活動資訊請上「高雄旅遊網」官網、Facebook或 Instagram查詢。（圖╱高市府觀光局提供）