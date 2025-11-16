騎車「頭搖又尾擺」 新店男子還沒到家先進醫院跟警局
新北市新店區57歲林姓男子，14日晚間騎車返家途中，因重心不穩自摔受傷，警消到場後，先將他送網醫院治療，不過警方對他實施酒測後，酒精值高達0.83，因此包紮後被帶回警局製作筆錄，全案將依公共危險罪嫌函送台北地檢署偵辦。
前天晚間8點多，林男酒後貪圖方便，騎乘機車返家，途中行經寶高路120巷時，突然一個重心不穩自摔，當時許多民眾等著倒垃圾，見狀趕緊將他扶起，他左手、右腳分別受到擦挫傷，另有胸部不適的情形，因此民眾協助打電話報案。
後續消防隊救護車將他送往醫院就醫、包紮，警方也到場替他實施酒測，結果酒精值高達0.83毫克，因此在處理完傷勢，確認無大礙後，便將林男帶回派出所製作筆錄，並依公共危險罪嫌函送含送台北地檢署。
更多鏡報報導
新北檳榔攤驚爆恐怖虐兒 家暴母掃把痛打、單手抓臂重摔女童！畫面曝光
中國暈船仔自認「有機會」 飛越北半球衝市府堵美女公務員辯稱「西方很開放」
魚目混珠夾帶買賣同意書賤賣里民房產 前6連霸里長楷模遭羈押禁見
其他人也在看
眾人敲碗兌現「300份雞排」41歲男逆風嗆：帶槍掃射乞丐！他觸1罪遭送辦
日前「鳳凰」颱風逼近，有網友頂著台大大氣系的名號，發出祭品文，大膽預測「台北至少放2天颱風假」，未料，失準要發300份，湧大批網友敲碗兌現；未料，卻有人昨天在（14日）社群貼文，不滿發放雞排活動，發文怒嗆「帶槍掃射你們這群乞丐」隨即引發關注，轄區警方隨即展開調查，並逮到發文的41歲謝姓男子，他供稱只是抒發情緒，但行為已觸法，警詢後，依恐嚇公眾罪移送。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
涉違法傾倒水肥獲利百萬 業者父子檔羈押禁見
（中央社記者林長順台北15日電）陳姓水肥業者涉違法傾倒水肥，不法獲利上百萬元。台北地檢署指揮保七總隊拘提陳男及兒子、游姓媳婦到案，訊後聲押3人。台北地院今天裁定陳姓父子羈押禁見，游女10萬元交保。中央社 ・ 1 天前
涉內線交易 康全電訊董座300萬、副董500萬交保
（中央社記者林長順台北14日電）上櫃公司康全電訊任姓董事長與邱姓副董事長，涉嫌於民國113年間內線交易。台北地檢署今天指揮調查局兵分7路搜索，並約談任、邱等5人到案，訊後諭令任男300萬元交保、邱男500萬元交保。中央社 ・ 1 天前
失智婦人外出買藥忘了回家的路 轄區員警一眼認出她護送返家
廖姓老婦平時跟家人住在台北市士林區，近期她出現失智症狀，家人因此格外留心，沒想到她某次獨自外出到藥局買藥後，忘了回家的路，她呆站在藥局外，徬徨無助，有熱心民眾發現報警。轄區員警到場後，一眼認出她是當地住戶，隨即以巡邏車護送她返家，順利幫助她跟家人團聚。自由時報 ・ 7 小時前
萬華環南市場清晨墜樓！23歲保全獨自上樓墜遮雨棚 多處骨折緊急送醫
台北市萬華區環南市場今（15日）清晨發生墜樓意外。23歲林姓保全約在清晨6點獨自走上市場五樓，不明原因自高處墜落，直接摔落至下方遮雨棚，巨響驚動周邊攤商與市場工作人員。鏡報 ・ 1 天前
龍山寺擺攤買個資！主嫌異超天才動機曝光 害自己被逮
台北市萬華區龍山寺前常有長輩、當地民眾與無家者聚集，本月初卻傳出有民眾當眾買個資，只要提供雙證件就可領1000元，吸引不少人好奇。由於擔憂個資被不當利用，萬華警分局介入調查後才發現令人傻眼的真相，原來主嫌李男看到宜蘭電玩店在招攬會員，只要入會就送5000點數，他才託黃姓友人用奇葩方式買個資，共花2萬多元，最後遭警逮捕。太報 ・ 4 小時前
華人修車厰遭突查 律師：難接受但合法
鑽石吧華人運輸公司位聖伯納汀諾縣的商用卡車修車厰，日前遭突襲。十多武裝警察和直升機在將近兩個小時中，將現場六員工和卡車司...世界日報World Journal ・ 7 小時前
因藏槍罪服刑 川普二度赦免國會暴亂罪犯
總統川普1月重返白宮後全面赦免2021年1月6日參與國會暴亂的罪犯，包括極右民兵組織成員威爾遜(Dan Wilson)，...世界日報World Journal ・ 7 小時前
從5樓掉到遮雨棚！環南市場驚傳墜樓 保全多處骨折送醫搶救
台北市萬華區驚傳墜樓意外，15日清晨6時52分，1名23歲的林姓保全，突從環南市場5樓墜落到遮雨棚上，瞬間發出一聲巨響，攤商見狀立刻報案；警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現林男意識不清，全身多處骨折，隨即將人送往台大醫院救治，目前醫師仍在搶救中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
龍山寺千元買個資 被查出「要人頭領柏青哥優惠」主嫌遭送辦
台北市萬華區龍山寺路邊日前出現千元買個資排隊人潮，案經檢警追查後，23歲李男為了要領取宜蘭某柏青哥新會員5千體驗券，委託24歲黃姓男子以每人1,000元價碼向民眾收購影印雙證件個資，目前全案已依違反《個資法》送辦。鏡新聞 ・ 4 小時前
苗栗女童遭虐傳聞延燒 縣府深夜闢謠 鍾東錦：錯假訊息已重創六口之家
網路社群Threads日前流傳1則貼文，指苗栗縣某國小1年級女童長期遭繼母虐待，社工卻消極處置，甚至讓孩子在外深夜遊蕩後又被送返原家庭，引發大量網友撻伐；對此，縣政府昨天深夜緊急澄清，表示貼文內容與實際狀況不符，絕無「社工失能」狀況；縣長鍾東錦在臉書感嘆，「網路制裁」壓垮了1個努力在生活縫隙中求生的重組家庭。鏡報 ・ 7 小時前
影/台中充氣城堡突坍塌釀1傷 家長嚇：如絕命終結站
台中西屯區安和公園昨(15日)舉辦「翔童樂馬戲團」大型親子活動，卻發生可怕意外，充氣城堡溜滑梯突然洩氣坍塌，當時多名孩童還在上面玩耍，家長嚇壞立刻抱孩子驚逃，其中有一名孩童右腳輕微擦傷。中天新聞網 ・ 7 小時前
律師涉詐獨居老人遺產一審判25年 二審求交保遭駁
（中央社記者劉世怡台北16日電）律師蔡鴻燊涉與業者偽造遺囑，詐騙獨居老人遺產逾1億元，一審判刑25年，上訴二審由高院審理中。蔡以患病等理由聲請具保停止羈押，高院日前駁回聲請，另裁定延押2個月。中央社 ・ 7 小時前
「護理女神」謝侑芯大馬殞命 遺體今領出火化「解剖報告未出爐」
網路上擁有50萬粉絲的台灣網紅「護理女神」謝侑芯，10月22日被發現在馬來西亞吉隆坡一處高級豪華酒店房間浴缸身亡，更牽扯出大馬歌手黃明志也在房內，甚至搜出毒品等違禁品。黃明志遭調查收押，但日前遭暫時獲得交保至11月26日。至於死亡已經將近一個月的謝侑芯，今天（11／16）傳出遺體已由家屬領回，並且迅速火化，骨灰將運回台灣。太報 ・ 7 小時前
龍山寺街友個資遭收購！主嫌只為5000元「柏青哥」禮金
臺北市萬華警分局日前查獲一起非法蒐集個人資料案件，一名李姓嫌犯因柏青哥店申辦新會員有5000元體驗彩金，委託黃姓男子於龍山寺向街友收購個資，再轉賣至宜蘭縣牟利。警方於11月7日將李嫌依違反個人資料保護法移送臺北地檢署偵辦。中天新聞網 ・ 5 小時前
北市「拒測王」林彥池重心不穩摔車 酒測值高達0.83將送辦
北市拒測大王林彥池前天（14日）晚間，騎機車行經新北市新店區寶高路時，疑因重心不穩自摔，隨後由救護人員送往醫院治療，幸無生命危險，但他酒測值高達0.83毫克，將待傷勢好轉後，將依公共危險罪嫌送辦。據知，台北市交通事件裁決所在今年7月9日，公布第76次公告酒（毒）駕及拒測累犯名單，其中拒測累犯次數最多自由時報 ・ 8 小時前
縱火彰化集合宅機車起火斷逃生路 17人嗆傷送醫
13日凌晨3點多，在彰化的一棟集合住宅傳出火警。當時停在一樓入口處的機車，不明原因起火燃燒，住戶都在睡夢中驚醒，但唯一的出入口被火舌阻攔，濃煙又不斷向上竄，造成17人受困，消防出動52人前往搶救，住戶被濃煙嗆傷，還好送醫後沒有生命危險。但有住戶說，在起火之前有聽到有人吵架，至於是自燃或遭縱火，還要再釐清。 #彰化集合宅#機車#嗆傷東森新聞影音 ・ 6 小時前
曼谷街頭遊客 (圖)
泰國觀光局預計，今年來泰國旅遊的國際遊客人次將來到3340萬人次，較去年下降6%。圖為行經曼谷通羅區（Thonglor）的遊客。中央社 ・ 6 小時前
身體會記仇！糖尿病改善後「心臟衰竭風險」仍高出50% 減重醫：肥胖是關鍵因子
就算逆轉糖尿病，還是「很傷心」！糖尿病患者能把血糖控制穩定、甚至不再需要服藥，值得肯定。 但研究發現，只要得過糖尿病，身體就會「記仇」，未來罹患心臟衰竭的風險仍比一般人高出 50%。 「初日診所」新陳代謝暨減重專科醫師周建安提醒，糖尿病的傷害是「慢慢累積」的結果，因此預防永遠比治療有效，尤其肥胖本身就是獨立致病因子，會讓心臟負擔更重、老化更快。姊妹淘 ・ 10 小時前
吃住全靠家裡 董事長父開超狂催婚家規：收入全上繳、結婚還本利再送新房
桃園市一名白手起家、目前擔任國內一所知名企業董事長的男子，為鼓勵3位已步入社會的兒子專注於事業並早日成家，要求3名兒子將薪水全數上繳給母親代為儲蓄，並承諾結婚當天會將本金連同利息一併歸還，還會加贈一棟房產作為新房，獨特的教養方式引發關注。太報 ・ 4 小時前