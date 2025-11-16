騎車「頭搖又尾擺」 新店男子還沒到家先進醫院跟警局

林男酒後騎乘機車自摔，把自己摔進了警局。翻攝畫面

新北市新店區57歲林姓男子，14日晚間騎車返家途中，因重心不穩自摔受傷，警消到場後，先將他送網醫院治療，不過警方對他實施酒測後，酒精值高達0.83，因此包紮後被帶回警局製作筆錄，全案將依公共危險罪嫌函送台北地檢署偵辦。

前天晚間8點多，林男酒後貪圖方便，騎乘機車返家，途中行經寶高路120巷時，突然一個重心不穩自摔，當時許多民眾等著倒垃圾，見狀趕緊將他扶起，他左手、右腳分別受到擦挫傷，另有胸部不適的情形，因此民眾協助打電話報案。

後續消防隊救護車將他送往醫院就醫、包紮，警方也到場替他實施酒測，結果酒精值高達0.83毫克，因此在處理完傷勢，確認無大礙後，便將林男帶回派出所製作筆錄，並依公共危險罪嫌函送含送台北地檢署。



