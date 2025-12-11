騎車1疏忽慘吞1200元罰單！他喊冤「無心犯錯」被打臉…還要多繳300元

記者陳弘逸／高雄報導

高雄市李姓男子去年騎車外出，因未依規定使用方向燈，遭民眾逕行舉發，被依法開罰1200元；李男收到罰單，才發現機車方向燈因接觸不良導致沒亮，自認無心犯錯，提起行政訴訟，不過依據法規駕駛有詳細檢查車輛相關設備有效的義務，且違規事實明確，依法駁回告訴，且須負擔300元訴訟費，可上訴。

判決指出，李男2024年12月11日上午7時49分，騎車行經鳳山區青年路二段與文藝街交岔路口處，因未依規定使用方向燈，遭民眾逕行舉發，被依道路交通管理處罰條例開罰1200元。

李男收到罰單後，發現機車方向燈未亮，是因車輛風吹日曬導致開關接觸不良，無心犯錯，並無故意，認為裁決違法，因此，提起行政訴訟。

綜合相關證據，依道路交通安全規則，駕駛於行車前應注意，方向盤、煞車、輪胎、燈光、雨刮、喇叭及照後鏡，另依規定應裝設行車紀錄器、載重計、轉彎及倒車警報裝置、行車視野輔助系統等，也須詳細檢查確實有效。

法官認為，違規事實明確，此外，客觀上也無不能注意的情事，縱使並非故意，也有過失，自應受罰，認為處分並無違誤，訴請撤銷原處分，為無理由，應予駁回，且須負擔300元訴訟費，可上訴。

