騎進西拉雅 打卡抽好禮

西拉雅管理處推出的「仙境西拉雅、環騎5COOL—打卡騎GO！」自行車認證，吸引車友挑戰。 (記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕官田報導

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處推出「仙境西拉雅、環騎5COOL—打卡騎GO！」自行車認證，即將在十一月底結束，活動深受車友青睞，開跑一個多月已超過百名車友響應，「仙境西拉雅、環騎5COOL 188K挑戰」將於二十二、二十三日登場，歡迎車友參加，打卡抽好禮。

「仙境西拉雅、環騎5COOL－打卡騎GO！」自行車認證門檻低，採彈性的非賽事形式，鼓勵民眾用最輕鬆的節奏，探索仙境西拉雅的水庫風光。車友可自主挑戰25.7K「菱波官田線」或100.4K「山海圳－大圳之路」兩條指定路線，參加者只需至官田遊客中心領取專屬字卡，依指定路線完成「本人＋自行車＋字卡」於兩景點合照，並上傳至臉書貼文與留言，立即送限量水壺，還可參加總價值超過十萬元的抽獎。

西拉雅管理處長許主龍表示，今年加碼推出重量級騎行挑戰「仙境西拉雅、環騎5COOL 188K挑戰」，邀請來自法國、深愛台灣的知名主持人與運動推廣者—吉雷米擔任活動嘉賓，十一月二十二、二十三日領騎，挑戰五座水庫、大凍山、關子嶺、玉井、白河等精華路段，是專業車友不容錯過的高強度路線。