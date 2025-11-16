騎遇地球脈動！2025徐行縱谷板塊騎遇自行車活動熱血登場
生活中心／綜合報導
由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處(以下簡稱縱管處)所主辦的「2025徐行縱谷板塊騎遇自行車活動」今(16)日清晨正式鳴笛起跑，吸引了近200名來自各地的單車騎士踴躍參與。現場來賓包含國會辦公室林倩綺立法委員、傅崑萁立法委員辦公室潘俊霖主任、交通部觀光署方正光主任秘書、內政部國家公園署玉山國家公園管理處邦卡兒˙海放南、花蓮縣議會林玉芬議員、花蓮縣政府南區服務中心楊裕民主任、花蓮縣玉里鎮公所龔文俊鎮長以及花蓮縣玉里鎮民代表會各代表。活動由交通部觀光署方正光主任秘書親自領騎，帶領著大家從玉里鎮民廣場出發，沿著景色優美的台30線一路前往八通關古道及歐亞菲板塊交界處，體驗自然與人文交織的震撼騎旅。
本次活動結合地質教育、在地原民文化，吸引各路鐵馬騎士關注，交通部觀光署方正光主任秘書表示，在觀光署推出的16條自行車多元路線中，花東縱谷就包含3條路線，分別為洄瀾漫波線、森林溫泉線、田園風光線，今日自行車活動分為20k歐亞菲板塊休閒騎行組、34k八通關古道自行車挑戰組，騎經以歐亞菲板塊交界處知名的玉富自行車道，以及壯麗的八通關越嶺古道，一次將縱谷的獨有風景收進眼底，觀光署明年度預計推動北回之巔－微笑南灣計畫也將結合自行車旅遊，各路鐵馬騎士千萬別錯過囉！林倩綺立法委員也表示平時也會參加結合自行車活動，騎自行車是一個十分健康的全民運動，尤其是在花東縱谷內有豐富的天然地景，非常適合透過「徐行」來好好探索縱谷的美，也希望藉這次活動將花東的美好分享出去，好好享受徐行縱谷之旅。
為了讓民眾們能好好享受這一趟旅程，這次活動在補給站點的安排上也毫不馬虎，除了最基本的飲水、香蕉之外，還融合在地原住民美食招待選手，提供一人一份的小米粽（阿粨），讓體力補給也充滿在地風味。
從活動開騎至下午期間，也結合了集客市集，現場有眾多東區觀光圈在地店家，讓民眾在完騎之後，使用完賽禮之一的消費抵用券，於現場選購花東最具特色的美食及伴手禮，有得吃、有得玩，讓民眾重新認識八通關與歐亞菲板塊的地質價值外，也促進在地觀光與消費，讓眾人目光再次聚焦於台灣這座地質奇島。
此外，縱管處許宗民處長說自114年11月1日起攜手東區觀光圈 East of Taiwan推出「花東出『鏟』的幸福！旅宿1+1幸福專案」及「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」活動，活動期間至115年2月28日止，凡於東區觀光圈 East of Taiwan 合作業者（食、宿、遊、購、行）消費滿500元，即可登錄發票參加抽獎；滿1,000元可享雙倍中獎機會。每月均有住宿券、3C產品及花東大禮包等多項好禮，在光復鄉消費的旅客，更可參加加碼抽獎，有機會獲得iPhone 17、台糖住宿券等獎項，「鏟出幸福獎」更將送出Toyota Yaris Cross汽車、金豆及多項驚喜大獎，誠摯邀請大家來一趟花東忘憂行旅、享受花東純淨自然美好慢遊吧！
更多縱管處的活動與報名資訊詳情，敬請持續關注花東縱谷國家風景區管理處官網(https://www.erv-nsa.gov.tw/)與Facebook粉絲專頁。
