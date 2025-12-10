「騎遇流光」低碳城市旅宿新體驗：台中勤美洲際酒店X自行車探索館

（記者張芸瑄／綜合報導）當旅行不再只是抵達，而是以自己的節奏讀懂一座城市。自行車文化探索館攜手捷安特GIANT與勤美洲際酒店推出跨界企劃「騎遇流光・Timeless Ride Encounters」主題住房專案，於 12 月正式登場。企劃以「雙輪探索」為核心，邀請旅人騎上捷安特旗下城市通勤品牌 Momentum 電動輔助自行車，從勤美綠園道一路騎向探索館，最貼近城市的速度體驗台灣自行車文化。

圖／入住勤美洲際「騎遇流光」自行車主題房，感受台中獨有的城市騎行魅力。（業者提供）

本次合作串連台中兩大文化與設計指標地標：以互動科技與工藝美學呈現自行車主題的「自行車文化探索館」，以及以建築語彙融合山海地景的國際五星「勤美洲際酒店」。雙方共同打造以「城市慢旅」為題的新型態旅宿體驗，將品味住宿、風格探索與騎行文化整合成更有敘事感的城市旅程。

圖／亮點空間：臺中勤美洲際酒店 x 自行車文化探索館 x GIANT 捷安特 Momentum 品牌共同攜手打造全新 BIKE LOUNGE（自行車騎行廊），提供旅客完善的自行車服務體驗，並且精心準備入住禮，為旅程增添獨特儀式感。（業者提供）

BIKE LOUNGE 的成立象徵城市旅宿的新篇章，入住主題房的旅客可享專屬迎賓禮、精緻餐食與運動按摩合作禮遇，更可試乘 Momentum 電輔車，輕鬆穿梭舊城街景、巷弄文化與綠帶軸線，沿路直達探索館，親身感受台中獨有的自行車文化魅力，體驗限量聯名款自行車水壺 DIY。

圖／入住自行車主題房，旅客可獲自行車文化探索館參觀券，並體驗限量聯名款自行車水壺 DIY，收藏專屬回憶。（業者提供）

企劃同步推出兩條精選城市路線：

10 公里舊城悠遊線 ｜沿綠川、動漫彩繪巷至台中文學館，感受城市最日常也最迷人的文化紋理。

50 公里挑戰路線｜自勤美洲際出發，經話題建築「綠美圖」一路騎向自行車文化探索館，以更開闊的速度閱讀城市層次與地景變化。

自行車文化探索館營運總監汪家灝表示：「台灣是世界知名的自行車王國，台中更是最適合以騎乘探索的城市。希望旅人透過這次旅程，用雙輪感受城市與自行車文化的連結。」

臺中勤美洲際酒店總經理 Eric Swanson 表示：「我們以『城市設計 × 在地靈感』為核心，從空間到餐飲展現台中的當代生活美學。此次合作串聯城市移動、文化導覽與旅宿體驗，讓旅人以雙輪的節奏重新閱讀台中，體現洲際品牌的『目的地探索』精神。」

「騎遇流光・Timeless Ride Encounters」住房專案將於 2025 年 12 月 12 日正式開放訂房，邀請旅人以雙輪探索台中，騎入屬於自己的城市時光。

【騎遇流光 – 洲際旅居｜Timeless Ride Encounters】

開放時間：2025 年 12 月 12 日

住房內容：主題客房＋雙人主廚套餐＋翌日雙人早餐＋洲際迎賓點心及飲品＋Momentum 電輔車試乘體驗（預約制）＋運動按摩合作禮遇＋自行車文化探索館參觀券及限定禮物＋探索館限量聯名款自行車水壺DIY

詳情請洽：勤美洲際酒店官網｜自行車文化探索館官網

訂房連結：https://ictaichung.com/GIANT

