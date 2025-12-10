「騎遇流光」低碳城市旅宿新體驗：台中勤美洲際酒店X自行車探索館
（記者張芸瑄／綜合報導）當旅行不再只是抵達，而是以自己的節奏讀懂一座城市。自行車文化探索館攜手捷安特GIANT與勤美洲際酒店推出跨界企劃「騎遇流光・Timeless Ride Encounters」主題住房專案，於 12 月正式登場。企劃以「雙輪探索」為核心，邀請旅人騎上捷安特旗下城市通勤品牌 Momentum 電動輔助自行車，從勤美綠園道一路騎向探索館，最貼近城市的速度體驗台灣自行車文化。
本次合作串連台中兩大文化與設計指標地標：以互動科技與工藝美學呈現自行車主題的「自行車文化探索館」，以及以建築語彙融合山海地景的國際五星「勤美洲際酒店」。雙方共同打造以「城市慢旅」為題的新型態旅宿體驗，將品味住宿、風格探索與騎行文化整合成更有敘事感的城市旅程。
BIKE LOUNGE 的成立象徵城市旅宿的新篇章，入住主題房的旅客可享專屬迎賓禮、精緻餐食與運動按摩合作禮遇，更可試乘 Momentum 電輔車，輕鬆穿梭舊城街景、巷弄文化與綠帶軸線，沿路直達探索館，親身感受台中獨有的自行車文化魅力，體驗限量聯名款自行車水壺 DIY。
企劃同步推出兩條精選城市路線：
10 公里舊城悠遊線｜沿綠川、動漫彩繪巷至台中文學館，感受城市最日常也最迷人的文化紋理。
50 公里挑戰路線｜自勤美洲際出發，經話題建築「綠美圖」一路騎向自行車文化探索館，以更開闊的速度閱讀城市層次與地景變化。
自行車文化探索館營運總監汪家灝表示：「台灣是世界知名的自行車王國，台中更是最適合以騎乘探索的城市。希望旅人透過這次旅程，用雙輪感受城市與自行車文化的連結。」
臺中勤美洲際酒店總經理 Eric Swanson 表示：「我們以『城市設計 × 在地靈感』為核心，從空間到餐飲展現台中的當代生活美學。此次合作串聯城市移動、文化導覽與旅宿體驗，讓旅人以雙輪的節奏重新閱讀台中，體現洲際品牌的『目的地探索』精神。」
「騎遇流光・Timeless Ride Encounters」住房專案將於 2025 年 12 月 12 日正式開放訂房，邀請旅人以雙輪探索台中，騎入屬於自己的城市時光。
【騎遇流光 – 洲際旅居｜Timeless Ride Encounters】
開放時間：2025 年 12 月 12 日
住房內容：主題客房＋雙人主廚套餐＋翌日雙人早餐＋洲際迎賓點心及飲品＋Momentum 電輔車試乘體驗（預約制）＋運動按摩合作禮遇＋自行車文化探索館參觀券及限定禮物＋探索館限量聯名款自行車水壺DIY
詳情請洽：勤美洲際酒店官網｜自行車文化探索館官網
訂房連結：https://ictaichung.com/GIANT
更多引新聞報導
約開房叮嚀「隔音好」對話流出？球星林劭安被爆劈腿主播女兒
15歲少女遭2難民輪姦！拖行公園親手「拍下證據」 哭喊：你們強暴我…
其他人也在看
全嚇一大跳！日本青森7.5地震「台灣團現況曝」旅行社防海嘯避臨海景點
日本青森昨晚發生芮氏規模7.5地震並發布海嘯警報，由於日本為台灣主要旅遊目的，不少民眾擔心目前狀況，對此，觀光署表示未接獲旅行團受影響消息，旅行社及線上平台也將避免臨海景點以防海嘯。據了解，目前遊日本的台灣旅客暫無太大影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
傻眼！ 台南訂旅館到場見「封館」 業者公告合約糾紛停業
有選手到台南打排球賽，昨(8)日抵達預定好的旅館時，發現人去樓空，消費者好傻眼，質疑業者為什麼都沒有主動聯繫顧客退訂，無奈之下只好趕緊再找替代旅館，詢問附近住戶，原來這間旅館已經關好幾天了，因為前後任...華視 ・ 19 小時前 ・ 1
趣淘漫旅台南 祭雙12超狂優惠
凱撒飯店連鎖旗下「趣淘漫旅-台南」，推出年度重磅優惠「年末慶典瘋狂雙12」，只要西元、民國生日、身份證字號內有2個1或2個2，即可享指定日專案優惠價入住，活動自12月9日中午12點起限時72小時開放搶訂。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
基隆至石垣島「迷你郵輪」拚月底首航 最便宜2千可搭
基隆至石垣島客貨輪「八重山丸」月底首航！單人臥鋪僅2800元起，冬季更優惠至約2000元，船上設KTV室、日式大澡堂，能載545名乘客。華岡集團總經理洪郁航表示：「這艘船的定位是希望推動台灣與日本兩地旅遊與交流，因此票價不宜定得太高，主要鎖定中低價位的市場。」專家建議，家中有小孩或長輩仍選設施完善的大型郵輪，小資族則可搭客貨輪省交通費！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
新北小百岳輕鬆攻頂 大棟山系限定賞芒尋寶
記者蔡琇惠／新北報導 想在雙北近郊輕鬆登小百岳、拍夢幻芒花海，還能順遊日治時期古蹟車…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
14人入住突遇「旅宿封館」！ 業者發文致歉：合約糾紛
台中14名球員預訂台南一家旅館，抵達卻驚見大門深鎖、玻璃貼著「封館」！旅館業者在社群媒體致歉，坦言因公司合約糾紛被迫停業，但球員們至今仍未收到退款。據了解，這家旅館今年3月以5200萬元被某公司收購，卻在營運上出現嚴重問題。台南市觀旅局表示，已督促業者妥善安排受影響旅客的住宿或退費補償，若有問題可撥打1999專線反映。TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
2026台灣燈會在嘉義縣! 首度與「超級瑪利歐」合作還有限量小提燈
[Newtalk新聞] 為推動嘉義縣觀光品牌邁向國際舞台，展現多元魅力，嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於2026台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，嘉義縣長翁章梁表示，2026 台灣燈會不僅是全國矚目的觀光盛事，更是嘉義縣推動觀光轉型的重要契機。縣府以「光、遊、樂、型」四大概念為核心，結合光影藝術與旅遊體驗，讓嘉義成為一座充滿創意與活力的城市，邀請國內外旅客共賞嘉義之美。 台灣燈會首度攜手任天堂 打造親子互動體驗新亮點 這次燈會最大亮點之一，是嘉義縣政府與國際知名品牌任天堂（Nintendo）合作推出的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，此專區以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照，留下美好的回憶。 除此之外「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」？磚塊造型的限量小提燈也首度亮相，點亮提燈後的驚喜，等你來發現。 這次跨國合作象徵嘉義觀光邁向國際化的重要一步，也展現縣府積極推動城市行銷與親子旅遊的決心，同時，縣新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不只金城武樹！池上萬安農村旅遊 鐵牛車、藍染、土窯雞、揉茶、咖啡烘豆 一次滿足
【記者 朱達志／台東 報導】擁有伯朗大道、天堂路與奉茶樹等知名景點的台東池上萬安社區，是台灣東部觀光重鎮。為深台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【機場不踩雷飛日新航線】全台6機場拍照要注意！新航線連發台灣直飛日本選擇大增 2025日本航班＋機場規範一次看
機場,管制,違法,拍照,日本航班,新航線,聯合航空,JTA,沖繩,罰款,出國 台灣旅客飛日本更方便了！近來多家航空公司宣布開通台灣往返日本的新航線，不論是九州、沖繩或東京，都將新增直飛選項。不過，旅客在機場拍照時也得更加留意，因為新法上路後，部分機場區域若未經許可攝影，恐面臨高額罰金甚至刑責。景點+ ・ 15 小時前 ・ 發起對話
彰化不無聊再升級！王惠美取經紐西蘭羅托魯瓦觀光模式
彰化真的不無聊！今年台灣設計展在彰化就吸引近784萬人次的參觀人流，為打造更具吸引力的旅遊環境，縣長王惠美率團參訪紐西蘭，特別走訪羅托魯瓦市中心政府花園、搭乘登山纜車，了解該國如何運用自然環境、毛利文化結合成城市景觀塑造模式，作為未來打造特色旅遊環境的參考，王惠美表示，彰化縣擁有多樣地景及深厚文化與產業底蘊，只要導入良好的規畫設計思維，就能展現自身獨特魅力。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
藏王溫泉滑雪場：泡溫泉賞樹冰，滑雪清單的前3名！
藏王溫泉滑雪場 位於日本山形縣，是日本最大、最具代表性的滑雪度假區之一，也是我們幾乎年年去的滑雪場！最著名的特色莫過於冬季形成的天然奇觀「樹冰」，巨大的雪覆蓋針葉樹林形成超現實的景致，使滑雪場同時成為熱門觀光景點。滑雪場規模龐大，擁有眾多纜車和吊椅（近30條），以及變化豐富、總長度可觀的雪道，最長雪道達10公里，能滿足滑雪者長時間探索與滑行的樂趣。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 23 小時前 ・ 1
日震新幹線停駛！台人「青森-山形」改搭巴士 多2小時車程
日震新幹線停駛！台人「青森-山形」改搭巴士 多2小時車程EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
馬管處邀名人走訪馬祖 深度體驗戰地文化、自然人文魅力
觀光署馬祖國家風景區管理處為推廣冬季慢旅與戰地文化深度體驗，特邀旅行作家謝哲青老師及來自英國、以溫暖生活觀察而深受台灣觀眾喜愛的AMY奶奶，於日前親訪馬祖並以怡悅嫻雅的心情，展開為期兩天的北竿、南竿深度之旅。兩位旅者以行腳方式認識島嶼，從聚落、步道、信仰到自然地質，以跨文化視角呈現馬祖「越慢、越能看見」的獨特魅力。此行以北竿為第一站，從福澳港集合後，進行「北竿祈願漫步之旅」體驗，沿著龍角峰海岸線步行，欣賞海崖景致，並於安康步道、芹壁聚落感受石頭屋與海天一色美景交織的典型北竿風貌。午間於芹壁聚落用餐後，旅程延伸至坂里大宅與坂里天后宮，體會聚落歷史脈絡與宗教文化，接著走進北海坑道，以潮汐與光影交錯形成的幽邃景色，讓兩位旅者深受震撼。傍晚則至螺山自然步道，以地質觀察與沿途植相， ...台灣新生報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
【泰國旅遊新手懶人包】雙12泰國飯店限時1.9折起！曼谷、清邁、普吉島...泰國機票單程最低3千出頭 餵長頸鹿、和大象在沙灘漫步...2026跨年就去這
年末出遊熱潮來襲，Klook雙12推出「泰國飯店最低1.9折起」限時優惠，現在從台灣出發，萬元以內就能搞定來回機票，哪裡買？現在告訴你！無論是曼谷的璀璨夜景、清邁的山城慢遊，還是普吉島的藍天白沙，趁現在超前部署把跨年、寒假的旅遊規劃都安排起來！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 發起對話
日本滑雪新手懶人包2025｜北海道／輕井澤／琵琶湖滑雪場差別在哪？雪地自駕該注意什麼？新手必知的雪場禮儀有哪些？｜問Yahoo就對了
日本滑雪季即將進入高峰，現在正是時候規劃一趟冬日追雪之旅！想朝聖聞名全球的日本滑雪勝地，面對遍佈全國的雪場到底該怎麼選？尤其超人氣的北海道、輕井澤、琵琶湖滑雪場又有何特色？在地滑雪團有哪些可挑？快把這份日本滑雪新手懶人包收藏起來，從雪場挑選、裝備須知到滑雪禮儀，一次掌握日本滑雪常見Q&A。Yahoo玩樂搜查團 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
已羨慕！ 新疆中小學9天「雪假」 雪場迎旺季
大陸多地進入冰雪旅遊旺季，新疆9天「雪假」帶動中小學生湧入滑雪場，單日接待量突破六千人；東北霧淞等冬景也吸引大批遊客。各地戶外雪場加速開放，從北到南掀起全民滑雪熱潮。TVBS新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
不是破功是飆升！高雄觀光六都成長王 觀光局：勿用片面數字誤導大眾
高雄觀光成長幅度穩居六都第一 觀光局籲回歸客觀數據，勿以片面資訊誤導、打擊產業市場信心 【記者 王苡蘋／高雄台灣好報 ・ 1 天前 ・ 2
韓國滑雪新手懶人包2025：3大雪場推薦／滑雪穿搭指南／滑雪裝備須知／人氣滑雪團精選...5大QA一次看懂｜問Yahoo就對了
迎接即將到來的滑雪旺季，本篇為你整理韓國滑雪5大Q&A，從新手解惑、雪場推薦到穿搭與裝備須知，一次掌握所有重點，快趁各大旅遊平台的雙12優惠開跑，帶上這份冬季滑雪懶人包，開啟專屬你的韓國雪季冒險吧！Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 天前 ・ 1
可依航空直飛清州 春節期間增為每日3班 飛韓國中部更輕鬆
韓國Aero K可依航空目前台北－清州航線每日飛航2班，預計自明年2月春節期間再增1班，提升至每日最多3班。七逗旅遊網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
探索中南半島雙瑰寶：北中南越文化巡禮 vs. 寮國秘境深度遊
隨著國境解封，中南半島的神祕面紗再度成為台灣旅客矚目的焦點。十華整合行銷 ・ 22 小時前 ・ 發起對話