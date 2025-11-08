騎遇福爾摩沙登場 海外車友占3成 (圖)
台灣自行車旅遊節主軸活動「騎遇福爾摩沙」（Formosa 900）8日出發，今年共有1268人參加，其中有30%為來自海外的車友。（觀光署提供）
中央社記者余曉涵傳真 114年11月8日
