「騎遇福爾摩沙」開騎 3成車友來自海外

（中央社記者余曉涵台北8日電）一年一度的「騎遇福爾摩沙」（Formosa 900）今天出發，今年共有1268名車友參加，其中30%為來自海外的車友，外籍參與人數達381人。

交通部觀光署發布新聞稿表示，「騎遇福爾摩沙」活動今天舉行啟動儀式，聚集6支隊伍共同出發，包括由自行車產業界領軍的領航騎士團、Liv品牌大使組成的北進武嶺團、捷安特經銷商電輔車一日北中團，以及日本騎士團、台北騎士團、微程式環島團等團隊。

觀光署副署長黃勢芳表示，自行車旅遊是實踐永續觀光的最佳展現，台灣擁有世界級的自行車環境，從北到南、從山到海，沿途的風景、人文與美食，處處展現台灣的獨特魅力。

經濟部產業發展署長邱求慧表示，產發署長期推動「低碳運具與智慧製造」政策，看到現場許多車友使用E-Bike（電動輔助自行車）的助力加持，感受到科技結合永續的力量，期待低碳旅遊型態帶動地方經濟與觀光發展，讓世界看到台灣以自行車連結健康、科技與永續的無限可能。

「騎遇福爾摩沙」活動除了9天環島外，也推出多元主題的深度遊程，鼓勵民眾以自行車深入鄉間小鎮、海濱田園，以雙腳探索台灣的自然與人文風貌。（編輯：吳素柔）1141108