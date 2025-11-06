騎錯路了！82歲翁騎車「誤闖國五還逆向」碰撞休旅車 驚險畫面曝
一名82歲陳姓老翁在6日上午10點左右，從台九線誤闖國道五號頭城交流道後，發現騎錯路竟在北向28.5公里處隧道前迴轉，沿著內側車道逆向騎行，與47歲蔡姓男子駕駛的休旅車發生碰撞。事故發生後，蔡姓男子立即下車協助老翁將機車移至安全處並報警。現場有目擊民眾拍下驚險畫面，也有人揮舞物品提醒其他用路人注意。所幸這起事件沒有造成嚴重傷亡，但仍讓許多駕駛嚇出一身冷汗。
當時國道上車流不小，車輛來往不斷，突然出現一名騎著機車逆向行駛的老翁，讓其他駕駛十分驚恐。有目擊民眾表示，他們看到老翁騎機車出現在高速公路上感到非常訝異。影片中可見，事故發生後，老翁下車查看自己的腳部，似乎受了傷。穿著白色襯衫的蔡姓男子站在一旁，耐心地向老翁解釋情況，並幫忙牽著機車，帶著老翁一起移動到安全的地方。同時，還有人在一旁揮舞物品，提醒其他用路人注意前方狀況。
根據現場畫面，老翁因穿著拖鞋，右腳大拇指在事故中擦傷流血。頭城分隊小隊長徐邦安表示，事故雙方酒測值均為0，但老翁的行為已違反道路交通管理處罰條例第33條第4項，可處新台幣3000至6000元罰鍰，以及第43條第1項第6款在高速公路逆向行駛，可處新台幣6000元至36000元罰鍰，並吊扣牌照6個月。
雖然老翁持有合格駕照，但誤闖國道仍屬違法行為，如果因此發生事故，還需負刑事責任。警方呼籲，民眾如果不慎誤闖國道，應立即停靠路肩、避車彎等安全地方等待救援，以免發生危險。所幸這次事故沒有造成嚴重後果，但也讓所有用路人為之驚恐。
