騎電動滑板車突遭撞擊！正妹歌手驚傳過世得年26歲 官方社群證實了

娛樂中心／綜合報導

曾與天團「一世代」(One Direction) 巡演的美國歌手卡姆林·馬格內斯（Camryn Magness）日前在佛羅里達州騎乘電動滑板車時遭到撞擊，意外身亡，得年26歲，消息震驚樂壇與粉絲。

卡姆林官方社群平台證實死訊，聲明中寫道：「無論是在舞台上，還是在海浪之下，她都以無所畏懼的能量與無限的善良迎接人生。她的光芒，將永遠不被遺忘。」噩耗令人遺憾與不捨。

卡姆林·馬格內斯曾與天團「一世代」(One Direction) 巡演。（圖／翻攝自IG）

根據外媒報導，卡姆8歲便開始在 YouTube 上傳翻唱影片嶄露頭角，隨後獲得唱片合約並移居洛杉磯發展音樂事業。2011 年，卡姆林先後與寇弟·辛普森 （Cody Simpson）、葛瑞森·柴斯（Greyson Chance） 巡演，隔年更迎來事業轉捩點，成為「一世代」Up All Night巡演美國場的暖場嘉賓，並在 2013 年「Take Me Home」世界巡演中再度受邀，共演出63場。如今傳出噩耗，不少粉絲都悲痛不已。

