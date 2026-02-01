騎電動自行車"逆向撞人"! 騎士竟毆打老翁 波及勸架民眾

南部中心／鄧山田、莊舒婷 高雄市報導

高雄一名男子騎電動自行車，逆向還撞到行人，雙方也因此發生口角，而誇張的是，撞人的騎士竟然直接動手毆打被撞的70歲老先生，老先生的妻子勸架也遭波及，一名見義勇為的大學生路過看不下去上前幫忙，卻遭對方持安全帽攻擊受傷，警方到場後依傷害罪現行犯將人當場逮捕。





男子將動手騎士壓制在地，等警方到場。（圖／翻攝畫面）遭打民眾：「啊。」一名頭戴安全帽的灰衣男子，雙手不斷朝著老先生揮拳，老先生妻子在一旁，用手試圖保護丈夫，卻也慘遭打傷，只見老先生滿臉是血，經過的大學生趕緊上前幫忙。聲源：目擊民眾vs.遭打民眾：「救人喔你先不要過去不要過去。」不顧自己可能的危險，朝著動手的騎士走過去，不過卻慘遭對方持安全帽攻擊，嚇壞目擊民眾。目擊民眾：「這邊沒有地址啦欸欸。」

騎士動手毆打老夫婦，見義勇為大學生上前勸架。（圖／翻攝畫面）還好大學生手腳俐落，直接將動手男子壓制在地。高市警楠梓分局楠梓所副所長徐晨剛：「獲報在楠梓區惠民捷道，有民眾發生口角立即派員到場。」事發就在高雄楠梓區，55歲的馬男當時騎電動自行車不但在人行道逆向，還碰撞70歲林姓男行人，雙方發生口角，接著馬男就動手傷人。民眾：「有時候會有就是逆向的，這條路是人行的那邊有寫，有的人有違規。」當事人簡同學：「老先生整個臉都是血很慘，我就覺得去幫他擋一下，他們的呼救聲就是太大了，我就覺得再不上去，我會覺得有點對不起自己。」見義勇為的大學生平時有在打排球跟健身，快速將嫌犯壓制在地，沒有釀成更大傷害，只是自己也因此受了傷，脫下口罩，臉部傷痕累累，手還包著紗布，膝蓋也受傷。簡同學女友：「擔心因為不知道對方身上會有什麼武器之類的，我有跟他說不要過去，但他好像沒有聽到。」當事人簡同學：「我也很抱歉沒有保護好自己就上去幫忙，要先保護好自己。」其實這名男子在去年也曾持磚頭，與民眾發生口角，警方也提醒大家，若目擊衝突要立即報警，並保護好自己的安全，而動手的男子也被依傷害罪現行犯逮捕，警詢後移送橋頭地檢署偵辦。

