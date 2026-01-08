騎馬突失控爆意外！楊繡惠慘遭甩飛半空中 「驚人下場」曝光了

記者蔡維歆／台北報導

楊繡惠體驗騎馬。（圖／民視提供）

為了實際體驗，阿翔拿出兩個海螺，邀請本集來賓南珉貞試吹，但不論她多麼賣力，始終吹不出聲音。此時海螺達人葉斯桂登場，解釋原因在於海螺尾端未開孔，並現場示範傳承上百年的「法螺」吹奏，洪亮聲響讓眾人又驚又喜。

下一站，楊繡惠興奮表示要帶大家一同去尋找「白馬王子野騎」！一行人來到馬場，只見阿弘教練騎著馬奔馳在草地上，帥氣跨越欄杆現身主持群面前，瞬間引爆全場驚呼。看著教練與馬匹之間的高度默契，楊繡惠也分享過去拍攝古裝戲時的驚險經驗，曾因不熟悉騎乘技巧，用力夾馬試圖讓馬停下，沒想到反而讓馬匹失控，將她甩到空中，驚險萬分。

廣告 廣告

阿翔、南珉貞一起出外景。（圖／民視提供）

教練解釋，騎馬時只要重心一改變，馬匹便能分辨騎乘者是新手還是老手，因此第一步要先與馬兒建立信任。眾人在教練帶領下，先讓馬匹熟悉氣味，再進行撫摸與餵食，最後各自挑選馬匹體驗騎乘。在教練一步步的帶領下，大家逐漸與馬匹們熟悉，這也讓原本緊張的南珉貞甚至嘗試在馬背上放開雙手，更首度體驗騎馬上路。

更多三立新聞網報導

出道26年首次！蔡依林怒告酸民公佈帳號 對方也是歌手「驚人身分」曝

進軍中國直播疑中邪！丟丟妹鬆口「真實業績」 震撼宣布未來新動向

心臟劇痛急送醫搶命！丟丟妹首公開現身揭最新病況 「關鍵病因」曝光

高燒39度白血球僅剩1千！49歲何妤玟急住院搶命 「疑罹血癌」病況曝

