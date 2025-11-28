「騎」心幫助東基公益十年不間斷 讓愛持續延伸

成軍十年的仁寶電腦「騎心協力花東行」單車隊伍，與東基公益及家立立基金會相見歡，並帶來滿滿的愛心支持。

資深副總徐文達代表公司捐款助東基行動早療及家立立基金會婦幼兒少家庭關懷服務，由東基院長馬堅毅醫師代表院方接受。

鄧志敦特助與東基自行車好手綜合病房護理長杜靖宜、總務室管理師呂佳樺等三人，也以行動力挺仁寶的單車送愛，陪騎到臺東市。

成軍十年的仁寶電腦「騎心協力花東行」單車隊伍，今（28）日騎進臺東市，與臺東基督教醫院東基公益及家立立基金會相見歡，並帶來滿滿的愛心支持，東基醫療財團法人執行長特助鄧志敦代表執行長呂信雄，帶領三人從都蘭陪騎進入市區，抵達東基後，院長馬堅毅醫師向仁寶電腦與相關採購之友長年協助致上感謝。



發起這項活動的仁寶電腦全球庶務採購資深副總徐文達，有感於花東地區資源缺乏，更關心弱小族群的需求，2015年仁寶電腦幹部培訓班的單車之旅，讓他決定以實際行動傳遞愛。隔年，號召SDBG採購中心同仁，以三天兩夜的時間一起「騎心協力花東行」，用騎單車的方式，實地了解花東地區社福機構、醫院的需求，到今年剛好十週年。



無論高溫烈日或冷風寒流，仁寶單車隊固定於十、十一月間前進花東。雖然曾受新冠肺炎（COVID-19）疫情等因素影響，三度未能成行，送愛的腳步未曾中斷。歷年來，陸續支持了東基癌症醫療大樓的興建、癌症預防關懷基金、家立立基金會與哈拿之家等服務事工。以單車送愛的仁寶電腦SDBG採購中心今年是第七次來到臺東，今天是最後一天行程，一早從成功鎮出發，頂著冷風一路往南。當一行人騎抵都蘭文創園區的休息點時，東基的迎接隊伍早已在現場等候並熱烈歡迎，讓車隊好驚喜。



隨後，鄧志敦特助與東基自行車好手綜合病房護理長杜靖宜、總務室管理師呂佳樺等三人，也以行動力挺仁寶的單車送愛，陪騎到臺東市。



東基是仁寶單車隊由花蓮進入臺東後送愛的第一站，資深副總徐文達率先代表仁寶電腦，捐款助東基行動早療及家立立基金會婦幼兒少家庭關懷服務，由東基院長馬堅毅醫師代表院方接受。徐副總表示，「騎」心協力行動是採購中心的年度大事，做公益也培養部門同仁向心力，這樣持續的行動也獲得其他部門及外部廠商響應，今年32人的單車隊伍中，許多人多年來未曾缺席。



馬院長對於這十年來未曾間斷的愛心致謝之外，也表示東基從2008年6月開啟「行動早療」服務，是看到了偏遠地區有早期療育復健需求，卻無法到醫院接受治療的孩童，遂由治療師組成的團隊到宅或到校為孩童療育、提供家長教育。因為大眾的愛心支持，讓這項服務持續迄今。家立立基金會則由負責辦理收出養媒合的恩慈部門主任黃曉婷，分享家立立十月新開啟的服務事工「類家庭安心照顧服務」，在籌備階段及提供服務後的溫馨小故事。