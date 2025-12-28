騎「迷你馬」衝武嶺追雪！目擊者驚呼好帥 男違反道交條例遭開單

近日有民眾向太管處反映，在合歡山公路的最高點武嶺亭，看到有人騎馬賞雪，太管處與警方前往巡查了解，初步認為馬沒有進入國家公園禁止區域，因此沒有涉及不法。但在公路上騎馬是《違反道路交通管理處條例》，因此飼主恐怕被開罰3百到6百元罰鍰。

寒冷空氣中瀰漫濃霧，卻傳來踢躂踢躂的馬蹄聲響，一名男子騎著迷你馬，在周圍滿是積雪的南投合歡山公路前行，目擊民眾驚呆了。只見迷你馬步伐穩定，踩在濕滑的柏油路上，且馬匹上山不打滑，比汽車還厲害，有遊客看了好心動，直呼也想坐上馬騎騎看！

廣告 廣告

目擊者看到有人騎馬上武嶺追雪，直呼好帥。圖／翻攝Threads@han._.1031

路上騎馬最高罰600 若觸國家公園法再罰1500

不過這行為已經觸法，在道路上騎馬可依違反道交條例開罰最高600元罰鍰；若地點在國家公園裡，根據國家公園法及太魯閣國家公園區域內禁止事項規定，公路沿線除外，禁止將寵物帶進生態保護園區或特殊景觀區等地，第一次違規將可依規定處新台幣1500元。

騎馬男子遭開單。圖／台視新聞

雖然這次迷你馬只在公路上行走，沒有進入到公告的禁止區域，但還是提醒民眾，合歡山屬於國家公園範圍，為了 維護生態環境，切勿以身試法。

南投／曾如成、余孟潔、史言川 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

清晨再降雪！ 合歡山變身雪白世界超夢幻

合歡山降冰霰路面恐結冰 台14甲翠峰至大禹嶺16時起預警封閉

迎接銀白美景！合歡山今晨降冰霰、冰雹 低溫下探1.3度