騎10小時累癱致命！19歲女大生和學姊衝武嶺看日出 太累摔落北坑溪傷重不治

台中霧峰區靈隱寺前昨（23）日清晨發生一起死亡車禍。一名19歲鄭姓女大生與學姊分騎兩輛機車，從台北直奔武嶺看日出，返程行經霧峰民生路時，疑似疲勞駕駛，自撞護欄後摔落邊坡。學姊發現後立刻報警求救，但鄭女因傷勢過重，送醫仍宣告不治。

19歲鄭姓女大生與學姊分騎兩輛機車，從台北直奔武嶺看日出，返程行經霧峰民生路時，疑似疲勞駕駛，自撞護欄後摔落邊坡（圖／翻攝畫面）

警方表示，兩人昨清晨各騎一台機車，從台北一路南下至武嶺欣賞日出。看完後沿民生路往霧峰市區方向返家，不料鄭女行經靈隱寺前時，因不明原因自撞路旁護欄，隨後連人帶車墜落至下方北坑溪邊坡。

學姊從後照鏡發現異狀，立即停車報案。警消趕抵現場時，發現鄭女瞳孔不等大、傷勢嚴重，立即將她送往亞大附醫急救。然而院方全力搶救後，鄭女仍於昨日下午2時30分因傷重不治。

據了解，事故發生時兩人已連續騎乘超過10小時。警方已對鄭女進行抽血檢驗確認酒測值，詳細肇事原因仍待釐清。警方也呼籲，用路人長途行車前務必充分休息，若途中出現精神不濟，一定要找地方停下休息，避免因疲勞駕駛釀成憾事。

