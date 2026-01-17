騎20多公里送餐！西門町美食太銷魂 外送員私吞代價18萬

記者楊忠翰／桃園報導

彭姓外送員從西門町騎20多公里回桃園送餐，卻因一念之差私吞遭判刑。（圖／資料照）

桃園市1名彭姓外送員，去年農曆初三晚間接單，先殺到北市西門町滷味攤，領取540元的餐點，再騎乘逾20公里的路程，終於抵達侯姓顧客住家，他卻只有拍照回傳，滷味則是被他帶走吃光，侯男憤而提出告訴，桃園地院依業務侵占罪判彭男6月徒刑，得易科罰金18萬元，並返還滷味費用。

檢警調查，彭男是Lalamove外送員，2025年1月31日晚間時分，他接到侯姓顧客訂單，從桃園騎車前往台北市西門町的萬國滷味攤，領取540元的餐點，這趟外送單程至少20餘公里，因此外送費高達456元，等於這份滷味要價996元。

廣告 廣告

當天深夜10時26分，彭男一路頂著寒風，騎車抵達桃園市八德區某社區，但他並未按電鈴送餐，而是拍照回傳給侯男，製造餐點已送達的假象，彭男則是帶著西門町知名美食返家大快朵頤，侯男遲遲等不到滷味，隨即調閱社區監視器畫面，始知餐點被彭男帶走，他憤而報警處理。

警方循線通知彭男到案，並出示社區監視器畫面，他拿出餐點拍照又放回外送箱的過程，全被監視器拍得一清二楚，彭男只好坦承犯行，警方訊後將他依侵占罪嫌移送法辦，檢察官偵結後將他依法起訴。

法官認為，檢察官依普通侵占罪起訴，但彭男是外送員，應屬於業務侵占罪，因此變更法條加重處刑；彭男利用工作機會，拿走不屬於自己的財物，明顯侵害侯男權益；考量彭男坦承犯行，迄今未與侯男達成和解，亦未賠償對方損失，遂依業務侵占罪判彭男6月徒刑，得易科罰金18萬元，並返還滷味費用。

更多三立新聞網報導

另1手還抱著女友！兩對情侶喝醉躺床 他兩度伸手性侵女友人

詐騙手法翻新！偵查不公開成擋箭牌 婦拒家人關心險失300萬

同居10年情！不捨男友酒駕肇事被法辦 她頂罪酒測值卻更高

現世報2天就來！北市男點香假參拜 秒速摸走土地公金牌

