騎30公尺巨蟒繞場開唱！蔡依林演唱會挨批像邪教 全場點「1關鍵」打臉了
知名歌手蔡依林在大巨蛋舉辦《Pleasure》世界巡迴演唱會，首場在30日開演，整體斥資9億台幣打造蔡依林大巨蛋的「愉悅宇宙」，而3場演唱會門票銷售一空，首演結束後好評不斷，不少人大讚演唱會相當精采，尤其是站在30公尺巨蟒上唱歌，環繞大巨蛋的開場畫面，震撼不少粉絲。不過，也有人在Threads中發布貼文，表示認為演唱會的意識、能量場很不對勁；也有人認為有些橋段很像宗教儀式，看了片段後感到不舒服，引發網友熱議。
30日蔡依林《Pleasure》世界巡迴演唱會首場結束後，一名網友在Threads中發布貼文，表示「看到很多人說演唱會看得不舒服，很像祭壇很像獻祭」，但原PO認為只是專輯主題的一部分、藝術的一部分，而且聽說這場演唱會成本花費9億，「蔡依林真的有必要花9億搞一個大型祭壇嗎？如果是的話這是在獻祭什麼東西？」原PO也好奇詢問，請問看了不舒服的原因為何？
貼文曝光後，引發網友熱議，不少人留言寫下「演唱會搞得像邪教一樣，不懂到底是來聽歌的，還是來參加傳教儀式的」、「今天看到你覺得是一團黑氣黑霧黑能量突然出現，全身起雞皮疙瘩寒毛直豎，這應該可以大概說明為什麼有些人看到會不舒服」。另外，也有網友發布Threads直言，「演唱會整個意識及能量場，只有我覺得不對勁嗎？」
面對質疑，網友替蔡依林平反，指出這次專輯概念是七宗罪，演唱會一開場出現的就是對應七宗罪的動物，且其他舞台設計也跟專輯概念相符，「到底好好一場演唱會，為什麼一定要跟宗教等等牽扯在一起？就是一個主題而已」、「還是您覺得專輯主題圍繞在七宗罪，演唱會要叫小朋友出來帶動跳」、「蔡依林不會是走邪教路線的人啊，她已經不需要這種東西的啦」。
另外，蔡依林在演唱會中曾說出「視頻」兩字，讓網友質疑「視頻（影片）」是中國用語，在Threads中文指出，「在台灣今晚蔡依林的大巨蛋演唱會Talking環節聽到『視頻』兩個字，還是忍不住在心裡翻了1019個白眼」，雖然很佩服她演唱會的表演，但在台灣聽到這兩個字還是很出戲，「要講這兩個字麻煩請去中國開演唱會的時候講，因為台灣還是大部分的人幾乎不會在日常生活中用這兩個字」。
原PO接著說，「除非被中國用語洗得很嚴重的那種，或是像蔡依林會去中國工作的人等等，但請在中國講謝謝，在台灣已經有影片、短影音這些詞可以用了，不用再多一個視頻這個詞來表達」，他認為在Talking環節聽到這兩個字很出戲。
對此，不少網友留言寫下，「聽到視頻真的是馬上翻白眼，現場大家應該一樣無言，在台灣還是不想聽到大陸用語」、「本來已經有點泛淚了，一聽到視頻，整個臉硬掉」。不過也有人認為這不是什麼大事，「視頻又沒怎樣！不要太無聊」、「糾察隊已登入」、「真的管很多」、「粉絲不會介意的 她還是很棒的」。
