騎Ubike疑未待轉！ 小學生刮花千萬法拉利 家長恐代賠12萬

台南發生有11歲的小學生騎Ubike，疑似沒有兩段式左轉，結果和直行的千萬超跑發生碰撞，人只有輕微擦傷，但這超跑保險桿也被磨破皮出現一長條刮痕，就有車商粗估，這車損恐怕要價12萬，而更慘的是這Ubike保險還不能理賠，恐怕得由家長來買單。

這起事故發生在台南北區海安路與文成三路口，時間是24日晚上6點多。台南市第五分局交通小隊長黃建瑋表示，腳踏車騎士左轉彎時，與直行的汽車在路口發生交通事故。據了解，這輛被刮傷的紅色超跑是法拉利488型號，2018年引進台灣，售價約在1700至2200萬元之間。事故中黃姓小學生手腳雖有輕微擦傷，但幸好並無大礙。

然而，超跑的損傷卻讓許多人為小學生家長感到憂心。外匯進口車商連紹辰分析，光是烤漆校準、拆裝和零件費用就約需10至12萬元左右，若保險桿有破損，維修費用甚至可能高達60幾萬元。他解釋超跑的特性是「細皮嫩肉」，即使輕微刮傷也需要花費可觀的修復費用。

關於保險理賠問題，台南市交通局綜合規劃科長莊惠忠指出，Ubike的保險政策僅依據第三人受傷情形評估理賠，第三人的車損或相關財物損失則不在理賠範圍內。這意味著雖然Ubike租借方便，但若發生交通事故導致他人車輛損壞，肇事者需自行承擔賠償責任。

在這次事件中，小學生因騎乘Ubike不慎刮傷千萬超跑，估計12萬元的修車費用將可能由其家長承擔。這起案例也提醒大家在使用共享單車時，應特別注意交通規則和安全，以避免類似的意外發生。

